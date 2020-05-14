Фармацевтическая компания Sorrento Therapeutics из Калифорнии, США, заявила о "прорыве в поиске лекарства" от коронавирусной инфекции. Как заявил глава компании Генри Джи, его сотрудники обнаружили антитела STI-1499, которые полностью блокируют коронавирусную инфекцию и выводят вирус из организма человека в течение четырех дней. В качестве готового препарата лекарство будет доступно на рынке через несколько месяцев, утверждает Генри Джи.
ЛАД написав:"Присвоили" они себе только то, что находится на их территории.
не совсем так. То что на территории + все то, что за рубежом. То что за рубежом досталось только России. Кравчук предлагал и то поделить, в обмен на часть долга СССР, Россия отказалась. + В СССР все разработки и все планы со всех республик стекались в Москву, а в республиках не все было доступно.
Востаннє редагувалось ekantashivo в Нед 17 тра, 2020 09:56, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:Как меня лихо потерли. За то что выразил недовольство уровнем наших конференций по ковиду? Нет парни, это уже клиника. Больше ноги моей на этой ветке не будет. Всем удачи.
Жаль. Очень жаль. Теперь в этой ветке людей, пишуших интересные и важные вещи не на пальцах одной руки, а на одном пальце посчитать можно. А такие вещи, которые не просачиваются в прессу - кроме Вас никто и не писал.
В Україні зафіксовано 18291 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 17 травня в Україні 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 433 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 715 випадків; Волинська область — 615 випадків; Дніпропетровська область — 837 випадків; Донецька область — 130 випадків; Житомирська область — 546 випадків; Закарпатська область — 885 випадків; Запорізька область — 378 випадків; Івано-Франківська область — 1210 випадків; Кіровоградська область — 443 випадки; м. Київ — 2280 випадків; Київська область — 1197 випадків; Львівська область — 1019 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 238 випадків; Одеська область — 746 випадків; Полтавська область — 264 випадки; Рівненська область — 1126 випадків; Сумська область — 162 випадки; Тернопільська область — 1078 випадків; Харківська область — 786 випадків; Херсонська область — 167 випадків; Хмельницька область — 253 випадки; Чернівецька область — 2694 випадки; Черкаська область — 372 випадки; Чернігівська область — 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 17 травня 2020 року до Центру надійшло 631 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45669 повідомлень про підозру на COVID-19.
antey1969 написав:Как меня лихо потерли. За то что выразил недовольство уровнем наших конференций по ковиду? Нет парни, это уже клиника. Больше ноги моей на этой ветке не будет. Всем удачи.
Большая просьба - не уходите!
Вот мне просто интересно, владельцы сайта (или модераторы?) не понимают, что качество и, как следствие, популярность форума зависят, в первую очередь, от его участников, от их знаний, кругозора и т.п. За последние годы состав заметно ухудшился, даже на основной ветке. Или хотят превращения в цензорнет или филиал ИНП Вятровича? antey1969 один из очень немногих на ветке (если не единственный), кто давал реальную информацию о нашей ситуации. Ничего антиукраинского он не писал. Или можно писать только, что "РФ завтра развалится, Путина казнят, а Кубань попросится в состав Украины"? Только из-за недовольства (по жалобам?) всяких псов и котов удаляют вполне обычные и спокойные посты antey1969 ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Антей не уходите. Иначе мы будем судить о развитии ситуации по пресс-конференциям Степанова, а это грусть.
зы Ваши тексты остались в ответах - так что желающие все прочитают.
МОДЕРАТОРУ
непрофессионально тереть профильную инфо в ветке вне зависимости от вашего личного отношения или мнения редакции. и кроме того, из личного 4-х летнего научного опыта, к сожалению, именно так дела в нашей науке по отношению к российской и обстоят
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 17 травня:
▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 433 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 32 у дітей та 57 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 119 осіб. Одужали за добу 210 осіб, померли 17 осіб.
▪️ За останню добу проведено 7163 тестувань методом ПЛР.
▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано в місті Києві (59), Київській (54), Львівській (50) та Чернівецькій (47) областях.
▪️ МОЗ отримало листа від Європейської комісії про включення України до складу комітету ЄС як спостерігача. До нього входять усі країни Євросоюзу.
▪️ Очільник МОЗ зазначив, що держава повністю покриває вартість лікування хворих на COVID-19 у стаціонарних умовах. Затверджено 4 гарантовані державою пакети: стаціонарне лікування, екстрена медична допомога, мобільні бригади, стаціонарна допомога хворим у квітні в лікарнях, які не ввійшли в перелік опорних медзакладів для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.
▪️ МОЗ доручив Національній службі здоров’я максимально пришвидшити процес укладання договорів з медичними закладами. Міністр охорони здоров’я зазначив, що деякі лікарні вже отримали кошти, в тому числі для виплати підвищеної зарплати своїм працівникам. Він запевнив, що цього тижня всі договори будуть укладені і всі медзаклади отримають кошти.
▪️ З 18 травня МОЗ планує розпочати розподіл захисних костюмів серед лікарень та лабораторних центрів. Очільник МОЗ зазначив, що вантаж з костюмами прибув в Україну. Він також нагадав, що минулого тижня НАК “Нафтогаз Україна” доставила в Україну медичний вантаж, в тому числі захисні костюми, які вже надійшли у 98 лікарень у регіонах.
▪️ Україна не єдина в світі країна, яка зупинила на час карантину роботу метрополітену. За словами Максима Степанова, метро також було закрите у китайському місті Ухань, в Індії, Парижі та в Лондоні (близько 40 станцій). Він упевнений, що цей захід є дуже важливим для того, аби не допустити поширення коронавірусу, і що він дав результат.
▪️ Міністр повідомив, що на сьогодні завантаженість українських лікарень складає не більше 13%. Медичні заклади здатні надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 у повному обсязі.
▪️ МОЗ планує 18 травня переказати Чернівецькій області всі необхідні на боротьбу з COVID-19 кошти. Міністр повідомив, що 14 травня до міністерства звернулась Чернівецька ОДА з проханням виділити 5,6 млн грн.