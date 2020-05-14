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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:21
adeges написав:
из личного 4-х летнего научного опыта, к сожалению, именно так дела в нашей науке по отношению к российской и обстоят
К счастью на ветке нету мусорных нацистов типа Васи,В2,Алекс10 и т д.У них глаза и мозги зассаны мочой, любое положительное упоминание России им серпом по яйцам.а то, что в России далеко не все нам враги и наука развита лучше нашей они не признают под дулом.Шизофреник Либо ещё давно не захаживал, тот бы точно нагадил при упоминании раша науки.
ПС товарищи украинские националисты неонацисты фашисты.Если вы хотите убивать всех подряд русских, не разбираясь в том, поддерживают ли они агрессию или против, то место вам на вашей же гилляке висеть.Потому что это тупой фашизм.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:23
Обратили внимание, что по Турции и Египту пишут 0 новых за день?!
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