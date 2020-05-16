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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:21
adeges написав:
из личного 4-х летнего научного опыта, к сожалению, именно так дела в нашей науке по отношению к российской и обстоят
К счастью на ветке нету мусорных нацистов типа Васи,В2,Алекс10 и т д.У них глаза и мозги зассаны мочой, любое положительное упоминание России им серпом по яйцам.а то, что в России далеко не все нам враги и наука развита лучше нашей они не признают под дулом.Шизофреник Либо ещё давно не захаживал, тот бы точно нагадил при упоминании раша науки.
ПС товарищи украинские националисты неонацисты фашисты.Если вы хотите убивать всех подряд русских, не разбираясь в том, поддерживают ли они агрессию или против, то место вам на вашей же гилляке висеть.Потому что это тупой фашизм.
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Кучинелли
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:23
Обратили внимание, что по Турции и Египту пишут 0 новых за день?!
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varlo
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:12
varlo написав:Обратили внимание, что по Турции и Египту пишут 0 новых за день?!
Одни страны подают статистику утром, одни вечером.
В Одессе от коронавируса вчера умер еще один врач-реаниматолог 10-й клинической больницы.
Умерла от коронавируса также директор школы N 1
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 17 тра, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:12
Кучинелли написав:antey1969
Тебе должно быть важно мнение тех, кто тебя читает и прислушивается. Мы тут многие проходим и проходили вытирания и баны, ничего.Не кипишуй.Нам нужна твоя инфа и польза.
ще один "орест"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:17
antey1969 написав:Как меня лихо потерли. За то что выразил недовольство уровнем наших конференций по ковиду? Нет парни, это уже клиника.
Больше ноги моей на этой ветке не будет. Всем удачи.
И даже не думайте пропадать
Ждем вестей с полей, очень интересно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:23
antey1969 написав:
Как меня лихо потерли. За то что выразил недовольство уровнем наших конференций по ковиду? Нет парни, это уже клиника.
Больше ноги моей на этой ветке не будет. Всем удачи.
Фантастика. Нужно петь хвалебные оды остатками нашей медицины, а вы сравниваете с "братьями", да ещё и не в нашу пользу
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