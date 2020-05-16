К счастью на ветке нету мусорных нацистов типа...
Все кому нужно прочли.Стёр. чтобы не сеять вражду.Просто нужно дружить с головой всем.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
К счастью на ветке нету мусорных нацистов типа...
Все кому нужно прочли.Стёр. чтобы не сеять вражду.Просто нужно дружить с головой всем.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Нед 17 тра, 2020 17:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Обратили внимание, что по Турции и Египту пишут 0 новых за день?!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Одни страны подают статистику утром, одни вечером.
В Одессе от коронавируса вчера умер еще один врач-реаниматолог 10-й клинической больницы.
Умерла от коронавируса также директор школы N 1
Востаннє редагувалось freeze в Нед 17 тра, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:12
ще один "орест"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И даже не думайте пропадать
Ждем вестей с полей, очень интересно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:23
Фантастика. Нужно петь хвалебные оды остатками нашей медицины, а вы сравниваете с "братьями", да ещё и не в нашу пользу
Додано: Нед 17 тра, 2020 15:10
Возможно вот это сработало
И там судя по коментам на Хабре не один такой проект.
Додано: Нед 17 тра, 2020 16:02
Интервью москвича Павла Шулепова, который был против карантина, а затем попал в реанимацию на ИВЛ
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:35
Орест уходит уже третий или больше раз.набивает себе цену, он плюсикозависимый.Пишет красиво, но ценной аналитики там мало, больше литература.
Додано: Нед 17 тра, 2020 17:37
Здесь половина потенциально таких же.Я им ни разу не желаю, но им сложно будет по иному понять...
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