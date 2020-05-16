Додано: Нед 17 тра, 2020 18:19

edvardd написав: Интервью москвича Павла Шулепова, который был против карантина, а затем попал в реанимацию на ИВЛ

https://holod.media/anti-karantin Интервью москвича Павла Шулепова, который был против карантина, а затем попал в реанимацию на ИВЛ

лично для меня статья несколько противоречива.. Смотрите, герой сидел дома, никуда не выходил кроме магазина и аптеки, а жена при этом одевалась как космонавт, и он считает что заразился от нее.. как они могли заразиться если никуда не выходили.. Лично у меня небольшой разрыв шаблонов, особенно после вчерашней статьи о распространении вируса в разных помещениях. Получается он смог подцепить вирус скорее всего в магазине, где при этом уже был активный зараженный, но тогда бы и маска его особо не спасла... Но если в этом магазине заразился он или его жена, то сотрудники бы заразились тоже. Конечно в РФ могут и скрыть факт вспышки в магазине, но сарафанное радио бы уже растрезвонило.Ну и второе, он сидел с температурой, пропустил пневмонию, тут конечно вполне возможно, думаю у нас аналогично может быть, что врачи и скорая будут футболить учитывая его возраст вне группы риска...