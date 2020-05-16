лично для меня статья несколько противоречива.. Смотрите, герой сидел дома, никуда не выходил кроме магазина и аптеки, а жена при этом одевалась как космонавт, и он считает что заразился от нее.. как они могли заразиться если никуда не выходили.. Лично у меня небольшой разрыв шаблонов, особенно после вчерашней статьи о распространении вируса в разных помещениях. Получается он смог подцепить вирус скорее всего в магазине, где при этом уже был активный зараженный, но тогда бы и маска его особо не спасла... Но если в этом магазине заразился он или его жена, то сотрудники бы заразились тоже. Конечно в РФ могут и скрыть факт вспышки в магазине, но сарафанное радио бы уже растрезвонило.
Ну и второе, он сидел с температурой, пропустил пневмонию, тут конечно вполне возможно, думаю у нас аналогично может быть, что врачи и скорая будут футболить учитывая его возраст вне группы риска...
Кстати, у них есть градация по КТ: КТ1, КТ2б КТ3 и КТ4. У него было КТ4 - 90% легких поражено. Он пишет, что если бы его госпитализировали раньше, что был бы КТ2-КТ3 и просто мы подышал кислородом с баллона без ИВЛ и интубации. Разве, вдыхание кислорода не дает развиваться пневмонии? И еще вопрос - разве лёгкие такой орган как печень, то могут с 10% восстановиться?
Может быть, я недооцениваю возможности нынешних распределенных параллельных вычислений (никогда с этим не сталкивался, хотя не чужд программированию), тем более с использованием видеокарт. Но утверждение "выводит вирус за 4 дня из организма" меня всё равно смущает.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan написав:Но утверждение "выводит вирус за 4 дня из организма" меня всё равно смущает.
там вроде как только в пробирках протестировано, так что, не факт что на людях сработает... И сейчас ВОЗ начнет трубить что нельзя использовать на людях, что надо два года на двойной слепой рандомизированный и все такое.
Ну и в чем мораль? Клиент не шлялся по магазинам, не облизывал дверные ручки, мыл руки. Но ему не повезло (т.е. в итоге выкарабкался, но что там у него будет с легкими, не понятно). Заболевают не только церковные хористы. Конечно, легкомысленно отнесся к высокой температуре (как подавляющее большинство мужиков), да и врачи, видимо, поначалу не захотели портить статистику.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.