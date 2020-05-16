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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1265126612671268

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:19

  edvardd написав:Интервью москвича Павла Шулепова, который был против карантина, а затем попал в реанимацию на ИВЛ
https://holod.media/anti-karantin

лично для меня статья несколько противоречива.. Смотрите, герой сидел дома, никуда не выходил кроме магазина и аптеки, а жена при этом одевалась как космонавт, и он считает что заразился от нее.. как они могли заразиться если никуда не выходили.. Лично у меня небольшой разрыв шаблонов, особенно после вчерашней статьи о распространении вируса в разных помещениях. Получается он смог подцепить вирус скорее всего в магазине, где при этом уже был активный зараженный, но тогда бы и маска его особо не спасла... Но если в этом магазине заразился он или его жена, то сотрудники бы заразились тоже. Конечно в РФ могут и скрыть факт вспышки в магазине, но сарафанное радио бы уже растрезвонило.

Ну и второе, он сидел с температурой, пропустил пневмонию, тут конечно вполне возможно, думаю у нас аналогично может быть, что врачи и скорая будут футболить учитывая его возраст вне группы риска...
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, у них есть градация по КТ: КТ1, КТ2б КТ3 и КТ4. У него было КТ4 - 90% легких поражено. Он пишет, что если бы его госпитализировали раньше, что был бы КТ2-КТ3 и просто мы подышал кислородом с баллона без ИВЛ и интубации. Разве, вдыхание кислорода не дает развиваться пневмонии? И еще вопрос - разве лёгкие такой орган как печень, то могут с 10% восстановиться?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:42

  st512 написав:
  Starikan написав:
Интересно, с какой скоростью и каким способом они их анализировали, чтобы убедиться, что одно антитело из миллиардов выводит вирус за 4 дня из организма (т.е. in vivo)???
:shock: :shock: :shock:
Или полный бред, или журналюги перекрутили смысл :evil:
Возможно вот это сработало
https://m.habr.com/ru/news/t/493498/
И там судя по коментам на Хабре не один такой проект.

Может быть, я недооцениваю возможности нынешних распределенных параллельных вычислений (никогда с этим не сталкивался, хотя не чужд программированию), тем более с использованием видеокарт.
Но утверждение "выводит вирус за 4 дня из организма" меня всё равно смущает.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Но утверждение "выводит вирус за 4 дня из организма" меня всё равно смущает.

там вроде как только в пробирках протестировано, так что, не факт что на людях сработает... И сейчас ВОЗ начнет трубить что нельзя использовать на людях, что надо два года на двойной слепой рандомизированный и все такое.
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:52

  edvardd написав:Интервью москвича Павла Шулепова, который был против карантина, а затем попал в реанимацию на ИВЛ
https://holod.media/anti-karantin

Ну и в чем мораль?
Клиент не шлялся по магазинам, не облизывал дверные ручки, мыл руки.
Но ему не повезло (т.е. в итоге выкарабкался, но что там у него будет с легкими, не понятно). Заболевают не только церковные хористы.
Конечно, легкомысленно отнесся к высокой температуре (как подавляющее большинство мужиков), да и врачи, видимо, поначалу не захотели портить статистику.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 18:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  st512 написав:И сейчас ВОЗ начнет трубить что нельзя использовать на людях, что надо два года на двойной слепой рандомизированный и все такое.

Вроде в вакцине против оспы тоже не было никакой слепой рандомизации. Просто кололи всем, что первое помогло и все.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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