Может быть, я недооцениваю возможности нынешних распределенных параллельных вычислений (никогда с этим не сталкивался, хотя не чужд программированию), тем более с использованием видеокарт.

Но утверждение "выводит вирус за 4 дня из организма" меня всё равно смущает.

Собственно, вот статистика по ежедневным вычислениямА вот описание одного из проектов"Disease Type: covid-19This series of CPU projects to simulation the Nonstructural protein 12 (nsp12) and Nonstructural protein 14 (nsp14) complexes. We will screen existing FDA-approved NTP analog drugs (e.g. Ribirine). We aim to repurpose drugs that can inhibit SARS-CoV-2 replication16500: This project contains simulations of nsp14-ExoN and nsp10 of the SARS-CoV-2 in complex with a short nascent RNA. Nsp14 is in charge of proofeading of the replication SARS-CoV-2 by removing mis-incoproated nucleotides including drugs, so that it is important that NTP analog drugs (e.g. Remdesivir) added to the nascent RNA do not get cleaved by nsp14.16501: This project contains simulations of nsp12, nsp7, and nsp8 of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA, and Ribavirin Triphosphate in the active site. We aim to examine if the drug Ribirine can inhibite the viral replicaiton of SARS-CoV-2.16502: This project contains simulations of nsp12, nsp7 and nsp8 of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA with Ribavirin as the 3’ terminal nucleotide.16503: Nonstructural protein 12 (nsp12-RdRp & nsp7 & nsp8) of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA and Cladribine Triphosphate in the active site.16504: Nonstructural protein 12 (nsp12-RdRp & nsp7 & nsp8) of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA and Clofarabine Triphosphate in the active site.16505: Nonstructural protein 12 (nsp12-RdRp & nsp7 & nsp8) of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA and Cordycepin Triphosphate in the active site.16506: Nonstructural protein 12 (nsp12-RdRp & nsp7 & nsp8) of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA(Cladribine at 3'-terminal), and ATP in the active site.16507: Nonstructural protein 12 (nsp12-RdRp & nsp7 & nsp8) of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA(Clofarabine at 3'-terminal), and ATP in the active site.16508: Nonstructural protein 12 (nsp12-RdRp & nsp7 & nsp8) of the SARS-CoV-2 in complex with the RNA template, a short nascent RNA(Cordycepin at 3'-terminal), and ATP in the active site.This project is managed by at Hong Kong University of Science and Technology."