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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:10
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пандемия ужаса
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:28
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:31
Кто-то обращал внимание, среди так называемых "безсимтомных" больных, кто-то излечивался, или они на момент сдачи теста без симптомов, а что с ними потом, статистика уже не считает? Просто без симптомов сдать положительный тест может каждый, а потом через три дня на ИВЛ попасть
Додано: Нед 17 тра, 2020 22:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Индия, вновь заболевших более 5000 за сутки.
Все только начинается (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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