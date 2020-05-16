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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1266126712681269

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пандемия ужаса
https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/87431.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:28

  varlo написав:Вроде в вакцине против оспы тоже не было никакой слепой рандомизации. Просто кололи всем, что первое помогло и все.

Почитал википедию, там дело было в 1765м.. кто тогда был главой воз?) Да кто угодно, но точно не эфиоп прикормленный китайцами)
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:31

Кто-то обращал внимание, среди так называемых "безсимтомных" больных, кто-то излечивался, или они на момент сдачи теста без симптомов, а что с ними потом, статистика уже не считает? Просто без симптомов сдать положительный тест может каждый, а потом через три дня на ИВЛ попасть
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Индия, вновь заболевших более 5000 за сутки.
Все только начинается (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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