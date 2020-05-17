Додано: Нед 17 тра, 2020 23:54

Вот медицина точная наука в ней все понятно и однозначно есть определения по кайней мере для меня. И вотпосле того как я почитаю некоторьіх форумчан здесь тсмотрю на уровень обсуждения , я понимаю всю ценность мнений в других ветках ... ребята граждане господа ну посмотрите вьі хоть пару серий Комаровского он не говорит ничего от себя он пересказьівает новости научньіе ну йолкипалки сколько можно смотреть статитику зараженньіх ! я уже устал писать - сделайте внепланово 10 000 тестов в один день сверх обьічного количество и получите увеличенное количество зараженньіх количество зараженньіх зависит от количества тестов и интерполяцию делать низя протестируйте 5% населения вот тогда можно про статистику

після того як я почитаю думки багатьох форумчан я розумію всю цінність аналітики у інших темах форум тобто для мене медицина є досить точною і зрозуміло є наукою а економіка більш складною я вже стомився говорити про недоцільність вказувати будь-яку в статистику коронавірус насправді вірна статистика виглядає так проведено конкретну дату наприклад сьогодні певну кількість тестів точну із них такато цифра заражених із цієї кількості заражених кількість безсимптомний такато кількість різних категорій там 1 2 3 4 так така така. станом на 17 годину наприклад 16 травня в реанімації з діагнозом коронавірус знаходиться ігри людей із них дихає кислородом ЗЕД людей так само інкубування на апараті штучного дихання ігрек людей всього в Україні існує xyz апаратів штучного дихання із цих апаратів зайнято qy

повторно звертає увагу що нам не повідомляють кількість тестів яка була зроблена кожного дня нам не повідомляють розподіл хворих по тяжкості захворювання нам не повідомляють кількість апаратів штучного дихання а також не повідомляють скільки з них зайнято хворими на коронавірус а також іншими хворими повторюсь нам не повідомляють яка смертність від пневмонії була за аналогічний період минулого року взагалі не вказано смертність за аналогічний період минулого року для порівняння не кажучи вже про смертність за різними видами хвороб за минулий рік іза період цього року тому особисто я ще раз підкреслює і вважаю що всі цифри крона вірусної статистики являються маніпуляцією

ще раз вся статистика являється маніпуляцією крім статистики Лукашенка який чітко вказав всі цифри кількість пневмоній кількість тестів кількість тобто Лукашенко єдиний хто сказав абсолютно всі перераховані мною вище показники поки такі ж показники не будуть вказані в нас будь-які озвучені владою цифри являються маніпуляції і захворювання мозку мені дуже прикро що здавалося б розумні інтелігентні освічені форумчани ведуться на це промивання мозку і лапшу по статистиці яку нам вішають