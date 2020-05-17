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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1266126712681269

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пандемия ужаса
https://gorojanin-iz-b.livejournal.com/87431.html
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:28

  varlo написав:Вроде в вакцине против оспы тоже не было никакой слепой рандомизации. Просто кололи всем, что первое помогло и все.

Почитал википедию, там дело было в 1765м.. кто тогда был главой воз?) Да кто угодно, но точно не эфиоп прикормленный китайцами)
st512
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:31

Кто-то обращал внимание, среди так называемых "безсимтомных" больных, кто-то излечивался, или они на момент сдачи теста без симптомов, а что с ними потом, статистика уже не считает? Просто без симптомов сдать положительный тест может каждый, а потом через три дня на ИВЛ попасть
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:36

Индия, вновь заболевших более 5000 за сутки.
Все только начинается (с)

Кстати фото врача-реаниматолога, умершего от коронавируса в Одессе

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Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати обычно Украина пасет задних по всяким экономическим рейтингам или рейтингам счастья, обычно где-то во второй сотне, но по рейтингу умерших от коронавируса за сутки вчера была на почетном 22-м месте.
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:25

  varlo написав:Обратили внимание, что по Турции и Египту пишут 0 новых за день?!

Они ранее заявляли, что планируют с 1 июля принимать туристов, а для этого нужна положительная динамика
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

velvet написав:
  varlo написав:Обратили внимание, что по Турции и Египту пишут 0 новых за день?!

Они ранее заявляли, что планируют с 1 июля принимать туристов, а для этого нужна положительная динамика


Турция показала за сегодня примерно ＋ 1400, Египет около ＋ 500.
О чем разговор идет ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:36

  freeze написав:Индия, вновь заболевших более 5000 за сутки.
Все только начинается (с)

Кстати фото врача-реаниматолога, умершего от коронавируса в Одессе

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Молодой и вряд ли с какими-то серьёзными хроническими заболеваниями. Все дело в дозе вируса!
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 23:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот медицина точная наука в ней все понятно и однозначно есть определения по кайней мере для меня. И вотпосле того как я почитаю некоторьіх форумчан здесь тсмотрю на уровень обсуждения , я понимаю всю ценность мнений в других ветках ... ребята граждане господа ну посмотрите вьі хоть пару серий Комаровского он не говорит ничего от себя он пересказьівает новости научньіе ну йолкипалки сколько можно смотреть статитику зараженньіх ! я уже устал писать - сделайте внепланово 10 000 тестов в один день сверх обьічного количество и получите увеличенное количество зараженньіх количество зараженньіх зависит от количества тестов и интерполяцию делать низя протестируйте 5% населения вот тогда можно про статистику
після того як я почитаю думки багатьох форумчан я розумію всю цінність аналітики у інших темах форум тобто для мене медицина є досить точною і зрозуміло є наукою а економіка більш складною я вже стомився говорити про недоцільність вказувати будь-яку в статистику коронавірус насправді вірна статистика виглядає так проведено конкретну дату наприклад сьогодні певну кількість тестів точну із них такато цифра заражених із цієї кількості заражених кількість безсимптомний такато кількість різних категорій там 1 2 3 4 так така така. станом на 17 годину наприклад 16 травня в реанімації з діагнозом коронавірус знаходиться ігри людей із них дихає кислородом ЗЕД людей так само інкубування на апараті штучного дихання ігрек людей всього в Україні існує xyz апаратів штучного дихання із цих апаратів зайнято qy
повторно звертає увагу що нам не повідомляють кількість тестів яка була зроблена кожного дня нам не повідомляють розподіл хворих по тяжкості захворювання нам не повідомляють кількість апаратів штучного дихання а також не повідомляють скільки з них зайнято хворими на коронавірус а також іншими хворими повторюсь нам не повідомляють яка смертність від пневмонії була за аналогічний період минулого року взагалі не вказано смертність за аналогічний період минулого року для порівняння не кажучи вже про смертність за різними видами хвороб за минулий рік іза період цього року тому особисто я ще раз підкреслює і вважаю що всі цифри крона вірусної статистики являються маніпуляцією
ще раз вся статистика являється маніпуляцією крім статистики Лукашенка який чітко вказав всі цифри кількість пневмоній кількість тестів кількість тобто Лукашенко єдиний хто сказав абсолютно всі перераховані мною вище показники поки такі ж показники не будуть вказані в нас будь-які озвучені владою цифри являються маніпуляції і захворювання мозку мені дуже прикро що здавалося б розумні інтелігентні освічені форумчани ведуться на це промивання мозку і лапшу по статистиці яку нам вішають
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

я дуже перепрошую за цей текст оскільки він був наговорнений на телефон за допомогою гугла з дев'ятої хвилини подивитися відео з вірною подачею статистики я не знаю правду він каже чи ні але статистику треба подавати так
https://youtu.be/HJLg4eUh2OA
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