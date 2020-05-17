Молодой и вряд ли с какими-то серьёзными хроническими заболеваниями. Все дело в дозе вируса!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:36
Молодой и вряд ли с какими-то серьёзными хроническими заболеваниями. Все дело в дозе вируса!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Нед 17 тра, 2020 23:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вот медицина точная наука в ней все понятно и однозначно есть определения по кайней мере для меня. И вотпосле того как я почитаю некоторьіх форумчан здесь тсмотрю на уровень обсуждения , я понимаю всю ценность мнений в других ветках ... ребята граждане господа ну посмотрите вьі хоть пару серий Комаровского он не говорит ничего от себя он пересказьівает новости научньіе ну йолкипалки сколько можно смотреть статитику зараженньіх ! я уже устал писать - сделайте внепланово 10 000 тестов в один день сверх обьічного количество и получите увеличенное количество зараженньіх количество зараженньіх зависит от количества тестов и интерполяцию делать низя протестируйте 5% населения вот тогда можно про статистику
після того як я почитаю думки багатьох форумчан я розумію всю цінність аналітики у інших темах форум тобто для мене медицина є досить точною і зрозуміло є наукою а економіка більш складною я вже стомився говорити про недоцільність вказувати будь-яку в статистику коронавірус насправді вірна статистика виглядає так проведено конкретну дату наприклад сьогодні певну кількість тестів точну із них такато цифра заражених із цієї кількості заражених кількість безсимптомний такато кількість різних категорій там 1 2 3 4 так така така. станом на 17 годину наприклад 16 травня в реанімації з діагнозом коронавірус знаходиться ігри людей із них дихає кислородом ЗЕД людей так само інкубування на апараті штучного дихання ігрек людей всього в Україні існує xyz апаратів штучного дихання із цих апаратів зайнято qy
повторно звертає увагу що нам не повідомляють кількість тестів яка була зроблена кожного дня нам не повідомляють розподіл хворих по тяжкості захворювання нам не повідомляють кількість апаратів штучного дихання а також не повідомляють скільки з них зайнято хворими на коронавірус а також іншими хворими повторюсь нам не повідомляють яка смертність від пневмонії була за аналогічний період минулого року взагалі не вказано смертність за аналогічний період минулого року для порівняння не кажучи вже про смертність за різними видами хвороб за минулий рік іза період цього року тому особисто я ще раз підкреслює і вважаю що всі цифри крона вірусної статистики являються маніпуляцією
ще раз вся статистика являється маніпуляцією крім статистики Лукашенка який чітко вказав всі цифри кількість пневмоній кількість тестів кількість тобто Лукашенко єдиний хто сказав абсолютно всі перераховані мною вище показники поки такі ж показники не будуть вказані в нас будь-які озвучені владою цифри являються маніпуляції і захворювання мозку мені дуже прикро що здавалося б розумні інтелігентні освічені форумчани ведуться на це промивання мозку і лапшу по статистиці яку нам вішають
Додано: Пон 18 тра, 2020 00:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я дуже перепрошую за цей текст оскільки він був наговорнений на телефон за допомогою гугла з дев'ятої хвилини подивитися відео з вірною подачею статистики я не знаю правду він каже чи ні але статистику треба подавати так
Додано: Пон 18 тра, 2020 06:46
проходил вчера возле церкви(мп) - народ уже потянулся, не так чтоб сильно... ну и как водится - без масок.
Додано: Пон 18 тра, 2020 07:50
Коалиция 62 стран поддерживает совместную австралийскую и европейскую инициативу о проведении независимого расследования вспышки коронавируса
p/s/ дадут ли докопаться до правды если Китай и Штаты против независимого расследования..
Додано: Пон 18 тра, 2020 08:48
))) Выглядит уже прикольно.
Вы это пишите не в первый раз. И Вам уже раз десять писали, что об этом всём уведомляют, и на ежедневных брифингах Ляшко и Степанова, в статистике подаваемой МОЗ, большинство цифр, что вы требуете предоставить, есть на том же самом ворлдометре.
Даже по Одесской области местный отдел минздрава ежедневно выкатывает инфографику по всем вашим требуемым позициям, кроме разделения реанимационников на 4 группы. Только зачем вам нужна такая подробная информация ?
У Лукашенко типичная манипуляционная статистика, которая не имеет аналогов в других европейских странах. Не может количество вновь заболевших колебаться более 10 дней в таком узком диапазоне как 900-970, а количество умерших более 10 дней быть строго 4-5.
Коронавирус это очаговая инфекция, каждый очаг - общежитие, интернат, больница - дает какую-то вспышку и колебания.
А тут явный приказ не пугать людей и не доводить до магической цифры 1000. Пересекут эту цифру, если уж совсем будет зашквар с коронавирусом у них.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:29
Интересный момент.
В Одесской области прирост больных + 18 за сутки, а выздоровевший всего + 1.
Какая-то в области мутация с затяжным коронавирусом ?
И по-моему один из первых заболевших в области чуть ли тоже не рекордсмен, дней 50 проболел.
И это при том насколько я знаю тема на контроле, уже интересовались из МОЗа - что это у вас за феномен, что так долго выздоравливают. Разводят руками, что можем сделать, вроде много почти выздоровевших, но тесты всё-равно положительные.
По Одессе 18 человек, которые из самых первых заболевших в городе, выявленных 25 и более дней назад, всё еще с положительными тестами на вирус, никак не могут вылечиться.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:53
Народ уже окончательно расслабился. В парках толпы, на рынках, в торговых центрах то же. В масках почти все, но у 90% они на бороде.
Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть.
Додано: Пон 18 тра, 2020 09:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Україні зафіксовано 18616 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 325 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 733 випадки;
Волинська область — 625 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 564 випадки;
Закарпатська область — 901 випадок;
Запорізька область — 382 випадки;
Івано-Франківська область — 1221 випадок;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2321 випадок;
Київська область — 1224 випадки;
Львівська область — 1066 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 262 випадки;
Одеська область — 764 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1167 випадків;
Сумська область — 163 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 789 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2713 випадків;
Черкаська область — 372 випадки;
Чернігівська область — 108 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 травня 2020 року до Центру надійшло 560 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 46229 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:22
Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постах varlo последовательно 757, 773, 786, 789).
При практически полном игноре карантина это странновато.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 18 тра, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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