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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1267126812691270

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Schmit написав:Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть.

или не будем
  varlo написав:За добу зафіксовано 325 нових випадків.

потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 10:58

  st512 написав:
  Schmit написав:Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть.
или не будем
  varlo написав:За добу зафіксовано 325 нових випадків.
потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз

Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.
В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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  #<1 ... 1267126812691270
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