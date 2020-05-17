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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:25
Schmit написав:
Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть.
или не будем
varlo написав:
За добу зафіксовано 325 нових випадків.
потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз
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st512
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:58
st512 написав: Schmit написав:
Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть.
или не будем
varlo написав:
За добу зафіксовано 325 нових випадків.
потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз
Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.
В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Нед 17 тра, 2020 15:04
ЛОБ
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