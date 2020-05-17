или не будем
потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз
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Додано: Пон 18 тра, 2020 10:25
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 18 тра, 2020 10:58
Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.
В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06
Странновато, конечно.
Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)
Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.
ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:08
У нас есть пока только в Dila.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:17
Спасибо за информацию. Оказалось, что в Харькове тоже Дила делает анализы (причем расположена недалеко от меня).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:26
На улице не ношу вообще, но в супермаркете, в АТБ позавчера писал - минимум половина в масках на бороде.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:36
1. Судя по текущему течению эпидемии в Украине, утверждение: "Все мы так или иначе встретимся с вирусом", начинает вызывать сомнения.
Ну и, само собой, уменьшение количества заболевших уменьшает вероятность такой встречи.
2. Почему не возможности сделать анализы в Synevo? Они не делают?
Капчи задолбали все, особенно, когда пишешь с телефона.
Интересно, это инициатива финанс.юа? Господа админы, может, отмените? Жили же сколько лет без неё.
P.s. В Dila пройти тестирование у Вас не выйдет:
Харькова в перечне нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 18 тра, 2020 11:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 травня:
▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 325 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 32 у дітей та 81 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 83 особи. Одужали за добу 160 осіб, померла 21 особа.
▪️ За останню добу проведено 5098 тестувань методом ПЛР.
▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Львівській області (47), Рівненській області (41) та в місті Києві (41).
▪️ Очільник МОЗ повідомив, що 18 травня буде підписано наказ про запровадження ІФА-тестування на антитіла до COVID-19. Максим Степанов зазначив, що за рахунок ІФА-тестів планується суттєво збільшити кількість осіб, які проходитимуть тестування. Передусім тестуватимуть осіб з проявами коронавірусної хвороби, також всіх без винятку контактних осіб, навіть тих, у кого немає симптомів. Тестуватимуть усі групи ризику: Національна поліція, Національна гвардія тощо. Тестування осіб, за визначенням МОЗ, буде проводитися безкоштовно, коштом держави.
▪️ Міністр охорони здоров’я закликав громадян дотримуватися карантинних заходів МОЗ. Людям, які всупереч рекомендаціям фахівців порушують карантин, Максим Степанов рекомендував звернути увагу на статистику нових захворювань і летальних випадків. Він ще раз наголосив, що коронавірус – це не жарти.
▪️ МОЗ має намір поставити питання про застосування санкцій щодо тих органів місцевої влади, які порушують карантин. Зокрема, за словами міністра, йдеться про необхідність контролю за дотриманням карантинних заходів з боку тих органів, які мають відповідні повноваження.
▪️ Крім підвищення заробітної плати медичним працівникам, МОЗ пропонує встановити нові стандарти оплати праці медиків.
▪️ Максим Степанов вважає, що у пріоритеті медреформи має стояти якісна медицина. Для забезпечення цього принципу МОЗ вважає за необхідне переглянути тарифи на надання медичних послуг, привести їх до реальних цифр, запровадити відповідні коефіцієнти щодо якості надання меддопомоги.
▪️ Міністр зазначив, що деякі тарифи, наприклад, на лікування інфаркту та інсульту, не покривають вартості лікування і є інколи вдвічі меншими. При такому перебігу подій про якість надання меддопомоги вже не можна говорити. За словами очільника МОЗ, саме у зв’язку з необхідністю підвищення якості надання медичної допомоги МОЗ переглядає і коригує певні елементи реформи.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:15
ЛАД
Не знаю наск правда, але щодо львівського сінево розповідали, що вони везуть зразки аналізів до Києва, і потім там роблять і привозять результат. Чи всі чи серйозніші не знаю.
Щодо статистики. Сьогоднішня по західних областях і окрема по Львівській дозволяє твердити про відставання в результатах тестів щонайменше на 5 днів. Сьогодні оповістили при позитивні результати померлих 13 і 14 травня. А забір аналізів міг братися ще при житті, необовязково в померлих. Тобто ми це не знаємо. Так що обласні центри по тестуванню, недалеко втекли від того, що писав колега Антей,про відставання в 14 днів у Києві. Не знаю чи далі возять частину тестів з областей в Київ чи вже розраховують на свої сили.
Додано: Пон 18 тра, 2020 12:16
1. "Встретиться" - не значит заболеть. Мы всё время "встречаемся" с сотнями других вирусов, но наш иммунитет, в том числе и неспецифический, их уничтожает.
И это уже вопрос терминологии (доктор К намеренно избегает термина "переболеем").
2. Синево не делает.
Я понял. Тем более, что нужно еще и заполнить анкету с направлением врача. Отпадает.
Хотя я открыл в гугле "дила харьков", установил там "Город - Харьков" и нашел анализ "коронавирус". Правда, сайт у них идиотский, по умолчанию открывается версия для смартфона, а у меня он далеко не основной рабочий инструмент.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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