Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1267126812691270 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 35 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 20% 45 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 220 Додано: Пон 18 тра, 2020 10:25 Re: Эпидемия коронавируса в мире Schmit написав: Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть. Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть.

или не будем

varlo написав: За добу зафіксовано 325 нових випадків. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз или не будемпотому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз st512 Повідомлень: 772 З нами з: 09.07.13 Подякував: 80 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 10:58 st512 написав: Schmit написав: Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть. Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть. или не будем varlo написав: За добу зафіксовано 325 нових випадків. За добу зафіксовано 325 нових випадків. потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз или не будемпотому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз

Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.

В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%. Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17267 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1872 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:06 ЛАД написав: Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постах varlo последовательно 757, 773, 786, 789).

При практически полном игноре карантина это странновато. Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постахпоследовательно 757, 773, 786, 789).При практически полном игноре карантина это странновато.

Странновато, конечно.

Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)

Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.



ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом Странновато, конечно.Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17267 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1872 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:08 Starikan написав: ЛАД написав: Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постах varlo последовательно 757, 773, 786, 789).

При практически полном игноре карантина это странновато. Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постахпоследовательно 757, 773, 786, 789).При практически полном игноре карантина это странновато.

Странновато, конечно.

Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)

Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела, но пока такой возможности нет. Странновато, конечно.Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела, но пока такой возможности нет.

У нас есть пока только в Dila. У нас есть пока только в Dila.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6169 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 715 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:17 varlo написав: Starikan написав: Странновато, конечно.

Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)

Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела, но пока такой возможности нет. Странновато, конечно.Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела, но пока такой возможности нет. У нас есть пока только в Dila. У нас есть пока только в Dila.

Спасибо за информацию. Оказалось, что в Харькове тоже Дила делает анализы (причем расположена недалеко от меня). Спасибо за информацию. Оказалось, что в Харькове тоже Дила делает анализы (причем расположена недалеко от меня). Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17267 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1872 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:26 Starikan написав: st512 написав: Schmit написав: Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть. Ох чую, летом опять будем на карантине сидеть. или не будем varlo написав: За добу зафіксовано 325 нових випадків. За добу зафіксовано 325 нових випадків. потому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз или не будемпотому что подобный расслабон наблюдаю в окно уже третью неделю, но и статистика в моем городе пошла вверх, а у МОЗ вниз

Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.

В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%. Пейзаж в окне - не показатель, я сам на улице ношу маску на бороде, потому что 1) избегаю толп и 2) бессмысленно.В супермаркетах почти все в масках, в парикмахерских-аптеках 100%.

На улице не ношу вообще, но в супермаркете, в АТБ позавчера писал - минимум половина в масках на бороде. На улице не ношу вообще, но в супермаркете, в АТБ позавчера писал - минимум половина в масках на бороде. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4151 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:36 Starikan написав: ЛАД написав: Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постах varlo последовательно 757, 773, 786, 789).

При практически полном игноре карантина это странновато. Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постахпоследовательно 757, 773, 786, 789).При практически полном игноре карантина это странновато.

Странновато, конечно.

Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)

Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.



ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом Странновато, конечно.Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом

1. Судя по текущему течению эпидемии в Украине, утверждение: "Все мы так или иначе встретимся с вирусом", начинает вызывать сомнения.

Ну и, само собой, уменьшение количества заболевших уменьшает вероятность такой встречи.

2. Почему не возможности сделать анализы в Synevo? Они не делают?



Капчи задолбали все, особенно, когда пишешь с телефона.

Интересно, это инициатива финанс.юа? Господа админы , может, отмените? Жили же сколько лет без неё.



P.s. В Dila пройти тестирование у Вас не выйдет:

«Коронавірус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитіла IgG» тільки через замовлення послуги «Виклик медсестри додому». У відділеннях мережі послуга не надається.



Лабораторне дослідження можна пройти найбільш безпечним шляхом – через замовлення послуги «Виклик медсестри додому», яка доступна в наступних містах:

Харькова в перечне нет. 1. Судя по текущему течению эпидемии в Украине, утверждение: "Все мы так или иначе встретимся с вирусом", начинает вызывать сомнения.Ну и, само собой, уменьшение количества заболевших уменьшает вероятность такой встречи.2. Почему не возможности сделать анализы в Synevo? Они не делают?Капчи задолбали, особенно, когда пишешь с телефона.Интересно, это инициатива финанс.юа? Господа, может, отмените? Жили же сколько лет без неё.P.s. В Dila пройти тестирование у Вас не выйдет:Харькова в перечне нет. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16550 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4151 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 11:59 Re: Эпидемия коронавируса в мире Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 18 травня:



▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 325 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 32 у дітей та 81 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 83 особи. Одужали за добу 160 осіб, померла 21 особа.



▪️ За останню добу проведено 5098 тестувань методом ПЛР.



▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Львівській області (47), Рівненській області (41) та в місті Києві (41).



▪️ Очільник МОЗ повідомив, що 18 травня буде підписано наказ про запровадження ІФА-тестування на антитіла до COVID-19. Максим Степанов зазначив, що за рахунок ІФА-тестів планується суттєво збільшити кількість осіб, які проходитимуть тестування. Передусім тестуватимуть осіб з проявами коронавірусної хвороби, також всіх без винятку контактних осіб, навіть тих, у кого немає симптомів. Тестуватимуть усі групи ризику: Національна поліція, Національна гвардія тощо. Тестування осіб, за визначенням МОЗ, буде проводитися безкоштовно, коштом держави.



▪️ Міністр охорони здоров’я закликав громадян дотримуватися карантинних заходів МОЗ. Людям, які всупереч рекомендаціям фахівців порушують карантин, Максим Степанов рекомендував звернути увагу на статистику нових захворювань і летальних випадків. Він ще раз наголосив, що коронавірус – це не жарти.



▪️ МОЗ має намір поставити питання про застосування санкцій щодо тих органів місцевої влади, які порушують карантин. Зокрема, за словами міністра, йдеться про необхідність контролю за дотриманням карантинних заходів з боку тих органів, які мають відповідні повноваження.



▪️ Крім підвищення заробітної плати медичним працівникам, МОЗ пропонує встановити нові стандарти оплати праці медиків.



▪️ Максим Степанов вважає, що у пріоритеті медреформи має стояти якісна медицина. Для забезпечення цього принципу МОЗ вважає за необхідне переглянути тарифи на надання медичних послуг, привести їх до реальних цифр, запровадити відповідні коефіцієнти щодо якості надання меддопомоги.



▪️ Міністр зазначив, що деякі тарифи, наприклад, на лікування інфаркту та інсульту, не покривають вартості лікування і є інколи вдвічі меншими. При такому перебігу подій про якість надання меддопомоги вже не можна говорити. За словами очільника МОЗ, саме у зв’язку з необхідністю підвищення якості надання медичної допомоги МОЗ переглядає і коригує певні елементи реформи.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6169 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 12:15 ЛАД

Не знаю наск правда, але щодо львівського сінево розповідали, що вони везуть зразки аналізів до Києва, і потім там роблять і привозять результат. Чи всі чи серйозніші не знаю.



Щодо статистики. Сьогоднішня по західних областях і окрема по Львівській дозволяє твердити про відставання в результатах тестів щонайменше на 5 днів. Сьогодні оповістили при позитивні результати померлих 13 і 14 травня. А забір аналізів міг братися ще при житті, необовязково в померлих. Тобто ми це не знаємо. Так що обласні центри по тестуванню, недалеко втекли від того, що писав колега Антей,про відставання в 14 днів у Києві. Не знаю чи далі возять частину тестів з областей в Київ чи вже розраховують на свої сили. stargazer Повідомлень: 1050 З нами з: 15.04.09 Подякував: 355 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 тра, 2020 12:16 ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав: Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постах varlo последовательно 757, 773, 786, 789).

При практически полном игноре карантина это странновато. Что-то Харьков начал резко выправляться - то уже было по 40 новых случаев в день, а теперь 2 дня назад +16, позавчера +13, вчера всего 3 случая (по цифрам, приведенным в постахпоследовательно 757, 773, 786, 789).При практически полном игноре карантина это странновато.

Странновато, конечно.

Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)

Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.



ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом Странновато, конечно.Но, признаюсь, меня эта информация практически перестала интересовать, никакой пользы для меня в ней нет. "Все мы так или иначе встретимся с вирусом" (с)Хотелось бы, конечно, сходить протестироваться, скажем, в соседнюю с моим домом Synevo и на вирус, и на антитела (так же, как я хожу туда сдавать другие анализы), но пока такой возможности нет.ЗЫ. Задолбала капча с велосипедом

1. Судя по текущему течению эпидемии в Украине, утверждение: "Все мы так или иначе встретимся с вирусом", начинает вызывать сомнения.

Ну и, само собой, уменьшение количества заболевших уменьшает вероятность такой встречи.

2. Почему не возможности сделать анализы в Synevo? Они не делают? 1. Судя по текущему течению эпидемии в Украине, утверждение: "Все мы так или иначе встретимся с вирусом", начинает вызывать сомнения.Ну и, само собой, уменьшение количества заболевших уменьшает вероятность такой встречи.2. Почему не возможности сделать анализы в Synevo? Они не делают?

1. "Встретиться" - не значит заболеть. Мы всё время "встречаемся" с сотнями других вирусов, но наш иммунитет, в том числе и неспецифический, их уничтожает.

И это уже вопрос терминологии (доктор К намеренно избегает термина "переболеем").

2. Синево не делает.



«Коронавірус, COVID-19, SARS-Cov-2, антитіла IgG» тільки через замовлення послуги «Виклик медсестри додому». У відділеннях мережі послуга не надається.

Лабораторне дослідження можна пройти найбільш безпечним шляхом – через замовлення послуги «Виклик медсестри додому», яка доступна в наступних містах:

Харькова в перечне нет. P.s. В Dila пройти тестирование у Вас не выйдет:Харькова в перечне нет.

Я понял. Тем более, что нужно еще и заполнить анкету с направлением врача. Отпадает.



Хотя я открыл в гугле "дила харьков", установил там "Город - Харьков" и нашел анализ "коронавирус". Правда, сайт у них идиотский, по умолчанию открывается версия для смартфона, а у меня он далеко не основной рабочий инструмент. 1. "Встретиться" - не значит заболеть. Мы всё время "встречаемся" с сотнями других вирусов, но наш иммунитет, в том числе и неспецифический, их уничтожает.И это уже вопрос терминологии (доктор К намеренно избегает термина "переболеем").2. Синево не делает.Я понял. Тем более, что нужно еще и заполнить анкету с направлением врача. Отпадает.Хотя я открыл в гугле "дила харьков", установил там "Город - Харьков" и нашел анализ "коронавирус". Правда, сайт у них идиотский, по умолчанию открывается версия для смартфона, а у меня он далеко не основной рабочий инструмент. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17267 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1872 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1267126812691270 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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