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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1268126912701271

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 220
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
20%
45
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 220
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вообще странные дела . Вирус опасный , быстро распространяется . Но при этом заходишь на сайт Fly Radar где пассажирские перевозки , просто туча самолетов . Отсюда несколько вопросов , почему не закрыто небо на 100% с Нового Года? Почему не болеют стюардессы и пилоты , они по моему в зоне риска просто ужас ? Есть большое количество агенств по безопасности стран , например США трудно представить что бы они не знали об опасности и не предприняли меры по выключению авиаперевозок полностью . Это все приводит к мысли что все не просто так .
Востаннє редагувалось Uppi в Пон 18 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:04

Starikan
Ответ Dila в чате на сайте:
Добрий день,
Ми вдячні Вам за вибір МЛ «ДІЛА».
На жаль, в м. Харків не виконується забір біоматеріалу для даного дослідження.

Всю інформацію про дослідження, правила підготовки та режим роботи відділень Ви можете знайти на сайті www.dila.com.ua або за телефоном 0 (800) 217 887.
У разі виникнення запитань, будемо раді відповісти.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 13:12

Uppi
Понимаю, что зарегистрировались Вы недавно. Но, надеюсь, читали форум и до регистрации.
Вопрос о флайрадаре и полетах уже обсуждался, возвращаться к этому ещё раз бессмысленно.
Если не верите тому, что писали здесь, почитайте в интернете - куча сообщений о критическом положении Люфтганзы, Эйрфранс, Визэйр и прочих. Об отмене практически всех рейсов и закрытии ряда авиакомпаний.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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