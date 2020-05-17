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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вообще странные дела . Вирус опасный , быстро распространяется . Но при этом заходишь на сайт Fly Radar где пассажирские перевозки , просто туча самолетов . Отсюда несколько вопросов , почему не закрыто небо на 100% с Нового Года? Почему не болеют стюардессы и пилоты , они по моему в зоне риска просто ужас ? Есть большое количество агенств по безопасности стран , например США трудно представить что бы они не знали об опасности и не предприняли меры по выключению авиаперевозок полностью . Это все приводит к мысли что все не просто так .
Востаннє редагувалось Uppi в Пон 18 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:04
Starikan
Ответ Dila в чате на сайте:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:12
Uppi
Понимаю, что зарегистрировались Вы недавно. Но, надеюсь, читали форум и до регистрации.
Вопрос о флайрадаре и полетах уже обсуждался, возвращаться к этому ещё раз бессмысленно.
Если не верите тому, что писали здесь, почитайте в интернете - куча сообщений о критическом положении Люфтганзы, Эйрфранс, Визэйр и прочих. Об отмене практически всех рейсов и закрытии ряда авиакомпаний.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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