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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Вообще странные дела . Вирус опасный , быстро распространяется . Но при этом заходишь на сайт Fly Radar где пассажирские перевозки , просто туча самолетов . Отсюда несколько вопросов , почему не закрыто небо на 100% с Нового Года? Почему не болеют стюардессы и пилоты , они по моему в зоне риска просто ужас ? Есть большое количество агенств по безопасности стран , например США трудно представить что бы они не знали об опасности и не предприняли меры по выключению авиаперевозок полностью . Это все приводит к мысли что все не просто так .
Востаннє редагувалось Uppi в Пон 18 тра, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:04
Starikan
Ответ Dila в чате на сайте:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 18 тра, 2020 13:12
Uppi
Понимаю, что зарегистрировались Вы недавно. Но, надеюсь, читали форум и до регистрации.
Вопрос о флайрадаре и полетах уже обсуждался, возвращаться к этому ещё раз бессмысленно.
Если не верите тому, что писали здесь, почитайте в интернете - куча сообщений о критическом положении Люфтганзы, Эйрфранс, Визэйр и прочих. Об отмене практически всех рейсов и закрытии ряда авиакомпаний.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Щось скрізь тихо стало . Народ на роботу ломанувся ? Не можу зрозуміти все-таки , як з транспортом . В Києві бачу - практично громадського немає . В інших містах , схоже , набагато більше їздять ... Через тиждень "послаблять" далі - і як ? Не прогнози - а так - гадання - що далі буде ? Нічого такого - якийсь відсоток хворих , але по суті ніхто нічого і не помічатиме ? Чи піде хвиля заражень ? Так що всі злякаються ?
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:34
Та ніби по Львівській області, наприклад, задіюють вже лікарні другого рівня для коронавірусних хворих.
До Львова будуть возити важких, але й то трохи анекдотично бо за дві години людина важкою може бути. Це так тихенько, при підході до піку паралельно з послабленням карантину. Треба буде перечитати якось Еразма з Роттердаму.
А транспорт ходить, для пенсіонерів пільги поки не відновили. На базарах на безпеку забили, розтягнуті целофанні типу-екрани за прилавком на рівні мужеського черева, а контакт для дихання і чхання рот в рот повністю відкритий . В перший день після відкриття була показуха з мірянням температури, масками. Тепер вже щось не видно.
Давно пора паралельно з ПЛР тестами робити на антитіла
Додано: Пон 18 тра, 2020 14:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я все более склонен думать что никто ничего не замечает, ибо сарафанное радио уже бы распространило страх и ужас в рядах пересичных.. то есть, мы видим 18000 заразившихся и этого недостаточно даже для того чтобы готовить "у меня знакомый знакомого заболел", то есть народ просто не вилит ни заболевших, ни умерших.
Кстати, ув. ЛАД , как там ваш подъезд? Пока что вы, насколько я заметил, самое близко приблизились к реальному случаю заболевшего.
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