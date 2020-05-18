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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1270127112721273>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 221
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:12

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Уже об этом писали (об иммунитете у неболевших), но здесь чуть подробнее - https://www.ukrnews24.net/immunitet-k-sars-cov-2-nashli-u-nebolevshix-no-on-u-nix-nesprosta-issledovanie
Удивила цифра:
Примерно в половине – 40-60% – образцов крови допандемичного забора Т-клетки иммунитета начинали атаковать антигены коронавируса.

хорошо ложится в версию, что реально эпидемию мы прошли зимой, не заметив её на фоне сезонного гриппа.

Там речь даже не о зиме, а об иммунитете, который "обнаружили в крови за 2015-2018 годы".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 16:26

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:хорошо ложится в версию, что реально эпидемию мы прошли зимой, не заметив её на фоне сезонного гриппа.

Там речь даже не о зиме, а об иммунитете, который "обнаружили в крови за 2015-2018 годы".

да, я прочитал.
Я имел в виду, что тот же доктор К высказывал мнение, что реально этот вирус пришёл к нам ещё зимой, просто, мы не акцентировались на том, чтобы его диагностировать.
А учитывая, что в нашем климате вирус штука ежегодная, население в целом "тренированное" - вполне могли массово проконтактировать без особых жертв ещё до официального начала эпидемии.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:11

  juristkostya написав:.......
тот же доктор К высказывал мнение, что реально этот вирус пришёл к нам ещё зимой, просто, мы не акцентировались на том, чтобы его диагностировать.
А учитывая, что в нашем климате вирус штука ежегодная, население в целом "тренированное" - вполне могли массово проконтактировать без особых жертв ещё до официального начала эпидемии.

Могло быть и такое.
Но тогда остаётся вопрос, почему не было такого количества смертей, как в Зап. Европе или в тех же США?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:20

  ЛАД написав:Могло быть и такое.
Но тогда остаётся вопрос, почему не было такого количества смертей, как в Зап. Европе или в тех же США?

навскидку, 2 варианта:
1. вирусы ведь постоянно мутриуют, они каждый сезон немного разные. Допустим, незадолго перед тем у нас был похожий вирус, и нам повезло выработать правильный иммунитет
2. нельзя отрицать, что при появлении нового вируса подходы к статистике во всём мире изменились: его начали как-то отдельно выделять в отчётах, акцентировать. Хрен знает, заметили бы мы повышенную смертность, если бы специально не искали следы нового смертельного вируса.
Не забывайте, что всего 2 года назад в тех же Штатах был очень смертельный грипп, с полевыми госпиталями, людьми в больничных коридорах и всем прочим. Но это был "всего лишь более опасный штамм гриппа", и никто особо не паниковал.
А у нас в районе этого НГ было необычно много тяжёлых вирусных пневмоний, но тоже никто не искал следов ужасного нового вируса.

Лично мне 2-й вариант кажется более вероятным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Коллеги, подскажите, сдал в Киеве в ДНК-лаборатории анализ крови с вены на антитила Ig G к коронавирусу методом ИФА, получил результат 0,07(негатив)
Что это значит, что я не болел, хотя уверен, что месяц назад, по симптомам, я точно переболел, как мне кажется(две недели колбасило),спс.
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:30

juristkostya
В США тот "обычный" грипп, как Вы сами пишете, всё же заметили.
В этот раз в Италии, Испании, ..., США тоже сложно было бы не заметить. Даже если бы это был "обычный" грипп.
1-й вариант - что нам крупно повезло, мне представляется маловероятным. Если тот вирус был достаточно заразным, то миллионы наших заробитчан и туристов должны были бы занести его и за границу. Если он был малозаразным, то у нас бы с ним встретилось не очень много людей и не было бы коллективного иммунитета.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  juristkostya написав:навскидку, 2 варианта:

тогда согласно второму варианту у штатов был бы иммунитет получше, они вон какой смертельный вирус побороли два года назад, и наш первый вариант с нашими легкими гриппами не сработает.
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:35

тарасов
Такие специальные вопросы стоит задавать врачу или хотя бы на медицинском форуме. :)
Здесь коллеги, но не те.
Возможно, antey может что-то сказать. От остальных (и меня в т.ч.) могут быть только фантазии на тему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:миллионы наших заробитчан и туристов должны были бы занести его и за границу.
вот здесь, мне кажется, кроется преувеличение. Да, заробитчан много. Но это всё равно в разы меньше той циркуляции людей, которая существует внутри Шенгена. Или, скажем, прокачивается через аэропорты Москвы.
Плюс, существенная доля (большинство?) заробитчан не из мегаполисов, а из периферии, где круг бытовых контактов ограничен. Соответственно, вероятность стать распространителем вируса у них многократно ниже, чем у киевлянина/харьковчанина.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 17:41

  st512 написав:
  juristkostya написав:навскидку, 2 варианта:

тогда согласно второму варианту у штатов был бы иммунитет получше, они вон какой смертельный вирус побороли два года назад, и наш первый вариант с нашими легкими гриппами не сработает.

я не уверен, что грипп относится к категории короновирусов.
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