Додано: Пон 18 тра, 2020 17:20

ЛАД написав: Могло быть и такое.

Но тогда остаётся вопрос, почему не было такого количества смертей, как в Зап. Европе или в тех же США? Могло быть и такое.Но тогда остаётся вопрос, почему не было такого количества смертей, как в Зап. Европе или в тех же США?

навскидку, 2 варианта:1. вирусы ведь постоянно мутриуют, они каждый сезон немного разные. Допустим, незадолго перед тем у нас был похожий вирус, и нам повезло выработать правильный иммунитет2. нельзя отрицать, что при появлении нового вируса подходы к статистике во всём мире изменились: его начали как-то отдельно выделять в отчётах, акцентировать. Хрен знает, заметили бы мы повышенную смертность, если бы специально не искали следы нового смертельного вируса.Не забывайте, что всего 2 года назад в тех же Штатах был очень смертельный грипп, с полевыми госпиталями, людьми в больничных коридорах и всем прочим. Но это был "всего лишь более опасный штамм гриппа", и никто особо не паниковал.А у нас в районе этого НГ было необычно много тяжёлых вирусных пневмоний, но тоже никто не искал следов ужасного нового вируса.Лично мне 2-й вариант кажется более вероятным.