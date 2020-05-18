|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:29
juristkostya написав:
......
я не уверен, что грипп относится к категории короновирусов.
Грипп точно не коронавирус.
По заробитчанам - их количество, конечно, не сравнимо с потоками людей в крупном аэропорту. Зато время пребывания и общения не сравнимо. Транзитный пассажир практически имеет очень мало шансов кого-то заразить.
Ну и туристов наших тоже немало.
При достаточной заразности их должно было хватить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 16559
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4481 раз.
- Подякували: 4153 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:34
тарасов написав:
Коллеги, подскажите, сдал в Киеве в ДНК-лаборатории анализ крови с вены на антитила Ig G к коронавирусу методом ИФА, получил результат 0,07(негатив)
Что это значит, что я не болел, хотя уверен, что месяц назад, по симптомам, я точно переболел, как мне кажется(две недели колбасило),спс.
значит не болели, или такой тест... выж вроде китайский покупали, что он показывал?
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 6362
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 1588 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6951
|1557334
|
Пон 18 тра, 2020 14:18
ЛОБ
|