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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1270127112721273

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 221
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:29

  juristkostya написав:......
я не уверен, что грипп относится к категории короновирусов.

Грипп точно не коронавирус. :)

По заробитчанам - их количество, конечно, не сравнимо с потоками людей в крупном аэропорту. Зато время пребывания и общения не сравнимо. Транзитный пассажир практически имеет очень мало шансов кого-то заразить.
Ну и туристов наших тоже немало.
При достаточной заразности их должно было хватить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:34

  тарасов написав:Коллеги, подскажите, сдал в Киеве в ДНК-лаборатории анализ крови с вены на антитила Ig G к коронавирусу методом ИФА, получил результат 0,07(негатив)
Что это значит, что я не болел, хотя уверен, что месяц назад, по симптомам, я точно переболел, как мне кажется(две недели колбасило),спс.

значит не болели, или такой тест... выж вроде китайский покупали, что он показывал?
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