Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05

Первая вакцина от COVID-19, созданная компанией Moderna Inc и протестированная на людях, показала себя безопасной и способной стимулировать ответ иммунитета на вирус. К третьей фазе Moderna перейдёт в начале июля

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.