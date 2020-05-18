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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1271127212731274>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 221
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:29

  juristkostya написав:......
я не уверен, что грипп относится к категории короновирусов.

Грипп точно не коронавирус. :)

По заробитчанам - их количество, конечно, не сравнимо с потоками людей в крупном аэропорту. Зато время пребывания и общения не сравнимо. Транзитный пассажир практически имеет очень мало шансов кого-то заразить.
Ну и туристов наших тоже немало.
При достаточной заразности их должно было хватить.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:34

  тарасов написав:Коллеги, подскажите, сдал в Киеве в ДНК-лаборатории анализ крови с вены на антитила Ig G к коронавирусу методом ИФА, получил результат 0,07(негатив)
Что это значит, что я не болел, хотя уверен, что месяц назад, по симптомам, я точно переболел, как мне кажется(две недели колбасило),спс.

значит не болели, или такой тест... выж вроде китайский покупали, что он показывал?
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:57

edvardd
нет, делал в лаборатории экспресс тест-5 мин и готово, когда болел, тоже отрицательный...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:01

Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», — пишет агентство.
......
В городе введена строгая блокировка, выходить из дома раз в два дня на два часа для покупок разрешается только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды не только из Шуланя, но и из близлежащих городов и поселков, в городе выставлено оцепление.

https://kurs.com.ua/novost/178330-108-mln-kitaicev-popali-pod-novii-karantin
Видимо, всё же не всё так просто с этим вирусом. Вряд ли Китаю сильно нужно регулярно устраивать такие жёсткие карантины.
И это при 34 случаях заражения.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первая вакцина от COVID-19, созданная компанией Moderna Inc и протестированная на людях, показала себя безопасной и способной стимулировать ответ иммунитета на вирус. К третьей фазе Moderna перейдёт в начале июля
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:07

Компания Microsoft и крупнейшая компания США в области медицинского страхования UnitedHealth Group осуществляют поэтапную реализацию приложение для скрининга на коронавирус для работодателей, по сообщению CNBC.
......
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США недавно выпустило предупреждение относительно точности экспресс-теста Эбботта на коронавирус. Это было сделано после того, как новое исследование показало, что этот тест может иметь склонность возвращать ложноотрицательные результаты.

https://kurs.com.ua/novost/178345-%E2%80%8Bmicrosoft-vnedrjaet-prilozhenie-dlja-skrininga-covid-19
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:10

freeze
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-odesse-snova-obrushilsja-dom-foto-368613
Хоть без жертв обошлось, не знаете?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:И это при 34 случаях заражения.

это правда очень странно, в городе Шулань где зарегистрировали 34 случая, по данным википедии население 703 000 человек, китайцы перестраховались и закрыли 108 миллионов) В городе Вишневое, в общаге было 78 человек, сегодня уже базар работает, и кого там сейчас изолировали в той общаге никому не интересно... Что такого знают в Китае чего до сих пор не случилось в Вишневом... Не склонен верить в рептилоидов, но сдается мне, что китай всячески нагнетает опасность вируса, и воз ему в этом поддакивает. И кроме как спасти свое лицо при плохой игре мне иной мотивации не видно.
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:24

К тому, о чем пишет antey. Не берусь судить, насколько соответствует истине.
https://kurs.com.ua/novost/178349-harkovskie-vrachi-ustroili-bunt
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:28

  st512 написав:..... И кроме как спасти свое лицо при плохой игре мне иной мотивации не видно.

Ну, настолько жёсткий карантин только в Шулани.
Не вижу, зачем Китаю спасать своё лицо.
Да и как-то дороговато обходится такое спасение.
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