juristkostya написав:...... я не уверен, что грипп относится к категории короновирусов.
Грипп точно не коронавирус.
По заробитчанам - их количество, конечно, не сравнимо с потоками людей в крупном аэропорту. Зато время пребывания и общения не сравнимо. Транзитный пассажир практически имеет очень мало шансов кого-то заразить. Ну и туристов наших тоже немало. При достаточной заразности их должно было хватить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
тарасов написав:Коллеги, подскажите, сдал в Киеве в ДНК-лаборатории анализ крови с вены на антитила Ig G к коронавирусу методом ИФА, получил результат 0,07(негатив) Что это значит, что я не болел, хотя уверен, что месяц назад, по симптомам, я точно переболел, как мне кажется(две недели колбасило),спс.
значит не болели, или такой тест... выж вроде китайский покупали, что он показывал?
Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Несмотря на то что в регионе зарегистрировано 34 новых случая заражения, в провинции Цзилинь прекращено автобусное и железнодорожное сообщение, закрыты школы. «Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками. Это также признак того, насколько хрупким будет процесс повторного открытия в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на возрождение инфекций может побудить вернуться к строгой изоляции», — пишет агентство. ...... В городе введена строгая блокировка, выходить из дома раз в два дня на два часа для покупок разрешается только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды не только из Шуланя, но и из близлежащих городов и поселков, в городе выставлено оцепление.
Первая вакцина от COVID-19, созданная компанией Moderna Inc и протестированная на людях, показала себя безопасной и способной стимулировать ответ иммунитета на вирус. К третьей фазе Moderna перейдёт в начале июля
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Компания Microsoft и крупнейшая компания США в области медицинского страхования UnitedHealth Group осуществляют поэтапную реализацию приложение для скрининга на коронавирус для работодателей, по сообщению CNBC. ...... Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США недавно выпустило предупреждение относительно точности экспресс-теста Эбботта на коронавирус. Это было сделано после того, как новое исследование показало, что этот тест может иметь склонность возвращать ложноотрицательные результаты.
это правда очень странно, в городе Шулань где зарегистрировали 34 случая, по данным википедии население 703 000 человек, китайцы перестраховались и закрыли 108 миллионов) В городе Вишневое, в общаге было 78 человек, сегодня уже базар работает, и кого там сейчас изолировали в той общаге никому не интересно... Что такого знают в Китае чего до сих пор не случилось в Вишневом... Не склонен верить в рептилоидов, но сдается мне, что китай всячески нагнетает опасность вируса, и воз ему в этом поддакивает. И кроме как спасти свое лицо при плохой игре мне иной мотивации не видно.