juristkostya написав:хорошо ложится в версию, что реально эпидемию мы прошли зимой, не заметив её на фоне сезонного гриппа.
Там речь даже не о зиме, а об иммунитете, который "обнаружили в крови за 2015-2018 годы".
да, я прочитал. Я имел в виду, что тот же доктор К высказывал мнение, что реально этот вирус пришёл к нам ещё зимой, просто, мы не акцентировались на том, чтобы его диагностировать. А учитывая, что в нашем климате вирус штука ежегодная, население в целом "тренированное" - вполне могли массово проконтактировать без особых жертв ещё до официального начала эпидемии.
честно, при упоминание гиганта мысли и отца украинской эпидемиологии доктора К. хочется блевать.
помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
заболевание само по себе абсолютно неизученное, наших фундаментальных знаний об инфекционном процессе, который этот возбудитель вызывает в организме человека, на сегодня нет... Непонятно почему у людей из одной группы риска по-разному протекает заболеваемость", - отметила врач.
adeges написав:помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.
Все страны, которые сегодня ослабляют/снимают карантин - оставляют те ограничительные меры, которые он ещё в феврале называл как реально эффективные (дистанция + проветривание).
Более того, он неоднократно подчёркивал, что вакцины с доказанной эффективностью не следует ждать ранее конца 2021 года. А сейчас как раз масса обещающих вакцину уже к этой осени - вот и посмотрим, кто "шапкозакидатель", а кто придерживается консервативных взглядов.
st512 написав:Я все более склонен думать что никто ничего не замечает, ибо сарафанное радио уже бы распространило страх и ужас в рядах пересичных.. то есть, мы видим 18000 заразившихся и этого недостаточно даже для того чтобы готовить "у меня знакомый знакомого заболел", то есть народ просто не видит ни заболевших, ни умерших. Кстати, ув. ЛАД , как там ваш подъезд? Пока что Вы, насколько я заметил, самое близко приблизились к реальному случаю заболевшего.
Про заболевших.В Белоруссии заболела семья моих родственников :муж (52 года,лишний вес, стент в сердце) с женой (48 лет, без проблем явных), сын (26 лет) и бабушка (83 года, диабет в наличии).Супругов с положительными тестами положили в больницу 24 апреля.У сына тест положительный,но никаких симптомов,сидел дома в изоляции,вчера тест был уже отрицательный.Бабушку с пневмонией госпитализировали 2 мая,тест отрицательный,температура 37,2,лечат до сих пор.Мужчина неделю провел в реанимации под капельницами-держалась температура выше 39,до сих пор в больнице,тест отрицательный, а пневнония держится.Жену его после 2 отриц.тестов выписали :дыхание и температура в норме,но сильная слабость.
st512 отрицательными тесты стали после 3 недель лечения, а госпитализировали с положительными.Странно, что у бабушки отрицательный,но возможно из-за слабого иммунитета антитела не образовываются и ,соответственно,тест их не видит.