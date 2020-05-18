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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1271127212731274

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 221
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:31

  тарасов написав:edvardd
нет, делал в лаборатории экспресс тест-5 мин и готово, когда болел, тоже отрицательный...

ну тогда не болели, не расслабляйтесь, знакомый в Киеве, тоже похожим проболел, дал ему тест - нормально, теперь тоже не расслабляется...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:51

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:хорошо ложится в версию, что реально эпидемию мы прошли зимой, не заметив её на фоне сезонного гриппа.

Там речь даже не о зиме, а об иммунитете, который "обнаружили в крови за 2015-2018 годы".

да, я прочитал.
Я имел в виду, что тот же доктор К высказывал мнение, что реально этот вирус пришёл к нам ещё зимой, просто, мы не акцентировались на том, чтобы его диагностировать.
А учитывая, что в нашем климате вирус штука ежегодная, население в целом "тренированное" - вполне могли массово проконтактировать без особых жертв ещё до официального начала эпидемии.


честно, при упоминание гиганта мысли и отца украинской эпидемиологии доктора К. хочется блевать.

помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 19:56

заболевание само по себе абсолютно неизученное, наших фундаментальных знаний об инфекционном процессе, который этот возбудитель вызывает в организме человека, на сегодня нет... Непонятно почему у людей из одной группы риска по-разному протекает заболеваемость", - отметила врач.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1869874-infektsionist-rozpovila-pro-realii-likuvannya-covid-19
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:01

  adeges написав:......
помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.

Вам надо, чтобы всё разгоняли панику и кричали: "Завтра мы все умрём?"
Шапкозакидательства у него не увидел. Как и паники. Достаточно уравновешенный подход. И по факту он пока что прав.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:08

  ЛАД написав:
  adeges написав: помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.
Вам надо, чтобы всё разгоняли панику и кричали: "Завтра мы все умрём?"
Шапкозакидательства у него не увидел. Как и паники. Достаточно уравновешенный подход. И по факту он пока что прав.

С паникерами бесполезно спорить.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  adeges написав:помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.
Все страны, которые сегодня ослабляют/снимают карантин - оставляют те ограничительные меры, которые он ещё в феврале называл как реально эффективные (дистанция + проветривание).

Более того, он неоднократно подчёркивал, что вакцины с доказанной эффективностью не следует ждать ранее конца 2021 года. А сейчас как раз масса обещающих вакцину уже к этой осени - вот и посмотрим, кто "шапкозакидатель", а кто придерживается консервативных взглядов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:43

  st512 написав:Я все более склонен думать что никто ничего не замечает, ибо сарафанное радио уже бы распространило страх и ужас в рядах пересичных.. то есть, мы видим 18000 заразившихся и этого недостаточно даже для того чтобы готовить "у меня знакомый знакомого заболел", то есть народ просто не видит ни заболевших, ни умерших.
Кстати, ув. ЛАД , как там ваш подъезд? Пока что Вы, насколько я заметил, самое близко приблизились к реальному случаю заболевшего.

Про заболевших.В Белоруссии заболела семья моих родственников :муж (52 года,лишний вес, стент в сердце) с женой (48 лет, без проблем явных), сын (26 лет) и бабушка (83 года, диабет в наличии).Супругов с положительными тестами положили в больницу 24 апреля.У сына тест положительный,но никаких симптомов,сидел дома в изоляции,вчера тест был уже отрицательный.Бабушку с пневмонией госпитализировали 2 мая,тест отрицательный,температура 37,2,лечат до сих пор.Мужчина неделю провел в реанимации под капельницами-держалась температура выше 39,до сих пор в больнице,тест отрицательный, а пневнония держится.Жену его после 2 отриц.тестов выписали :дыхание и температура в норме,но сильная слабость.
Tat_888
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:52

  Tat_888 написав: Про заболевших.В Белоруссии заболела семья моих родственников.

Странно отрицательные тесты у них. Здоровья им, спасибо что рассказали.
st512
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:56

st512
отрицательными тесты стали после 3 недель лечения, а госпитализировали с положительными.Странно, что у бабушки отрицательный,но возможно из-за слабого иммунитета антитела не образовываются и ,соответственно,тест их не видит.
Tat_888
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Пон 18 тра, 2020 21:36
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