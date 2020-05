Додано: Пон 18 тра, 2020 19:51

juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав: хорошо ложится в версию, что реально эпидемию мы прошли зимой, не заметив её на фоне сезонного гриппа. хорошо ложится в версию, что реально эпидемию мы прошли зимой, не заметив её на фоне сезонного гриппа.

Там речь даже не о зиме, а об иммунитете, который "обнаружили в крови за 2015-2018 годы". Там речь даже не о зиме, а об иммунитете, который "обнаружили в крови за 2015-2018 годы".

да, я прочитал.

Я имел в виду, что тот же доктор К высказывал мнение, что реально этот вирус пришёл к нам ещё зимой, просто, мы не акцентировались на том, чтобы его диагностировать.

А учитывая, что в нашем климате вирус штука ежегодная, население в целом "тренированное" - вполне могли массово проконтактировать без особых жертв ещё до официального начала эпидемии. да, я прочитал.Я имел в виду, что тот же доктор К высказывал мнение, что реально этот вирус пришёл к нам ещё зимой, просто, мы не акцентировались на том, чтобы его диагностировать.А учитывая, что в нашем климате вирус штука ежегодная, население в целом "тренированное" - вполне могли массово проконтактировать без особых жертв ещё до официального начала эпидемии.



честно, при упоминание гиганта мысли и отца украинской эпидемиологии доктора К. хочется блевать.



помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак. честно, при упоминание гиганта мысли и отца украинской эпидемиологии доктора К. хочется блевать.помню его шапкозакидательные статьи в феврале и марте про вирус. удак.

