так дайте точную цифру, со ссылкой на источник, сколько конкретно на сегодня в Украине больных коронавирусом на исскуственной вентиляции легких ну или ( в том числе) хотя бы в маске с принудительным нагнетанием воздушной смеси ?freeze написав:Вы это пишите не в первый раз. И Вам уже раз десять писали, что об этом всём уведомляют, и на ежедневных брифингах Ляшко и Степанова, в статистике подаваемой МОЗ, большинство цифр, что вы требуете предоставить, есть на том же самом ворлдометре.
Даже по Одесской области местный отдел минздрава ежедневно выкатывает инфографику по всем вашим требуемым позициям, кроме разделения реанимационников на 4 группы. Только зачем вам нужна такая подробная информация ?
Если статистика есть то почему вы оперируете какими-то общими не нужными цифрами ?