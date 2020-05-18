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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 221
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
35
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 22:51

  freeze написав:Вы это пишите не в первый раз. И Вам уже раз десять писали, что об этом всём уведомляют, и на ежедневных брифингах Ляшко и Степанова, в статистике подаваемой МОЗ, большинство цифр, что вы требуете предоставить, есть на том же самом ворлдометре.
Даже по Одесской области местный отдел минздрава ежедневно выкатывает инфографику по всем вашим требуемым позициям, кроме разделения реанимационников на 4 группы. Только зачем вам нужна такая подробная информация ?
так дайте точную цифру, со ссылкой на источник, сколько конкретно на сегодня в Украине больных коронавирусом на исскуственной вентиляции легких ну или ( в том числе) хотя бы в маске с принудительным нагнетанием воздушной смеси ?
Если статистика есть то почему вы оперируете какими-то общими не нужными цифрами ?
yama
 
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