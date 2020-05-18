Додано: Пон 18 тра, 2020 22:51

freeze написав: Вы это пишите не в первый раз. И Вам уже раз десять писали, что об этом всём уведомляют, и на ежедневных брифингах Ляшко и Степанова, в статистике подаваемой МОЗ, большинство цифр, что вы требуете предоставить, есть на том же самом ворлдометре.

Даже по Одесской области местный отдел минздрава ежедневно выкатывает инфографику по всем вашим требуемым позициям, кроме разделения реанимационников на 4 группы. Только зачем вам нужна такая подробная информация ?

Вы это пишите не в первый раз. И Вам уже раз десять писали, что об этом всём уведомляют, и на ежедневных брифингах Ляшко и Степанова, в статистике подаваемой МОЗ, большинство цифр, что вы требуете предоставить, есть на том же самом ворлдометре.Даже по Одесской области местный отдел минздрава ежедневно выкатывает инфографику по всем вашим требуемым позициям, кроме разделения реанимационников на 4 группы. Только зачем вам нужна такая подробная информация ?

сколько конкретно на сегодня в Украине больных коронавирусом на исскуственной вентиляции легких

Усього потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

За добу зафіксовано 325 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 733 випадки;

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало.

станом на 9:00 18 травня

так дайте точную цифру, со ссылкой на источник,ну или ( в том числе) хотя бы в маске с принудительным нагнетанием воздушной смеси ? Да, спасибо , я нашелЕсли оказывается конкретная статистика то почему вы оперируете какими-то общими не нужными цифрами ?Вот этих 240 человек надо сравнить с количеством занятых аппаратов ИВЛ в прошлом году в весенний период .Опять таки не особо понятно 5871 особа это только сегодня ? или за какой период ? или всего сейчас госпитализировано на этот момент 5871 , 240 человек на ИВЛ входят в этих 5871 или нет ?Так не понятно писать это еще надо уметь. допускаю что я устал за день и мозг выключился .5871 человек за ВСЮ епидемию всего лишь потребовал госпитализации240 человек на ИВЛ это за весь период или по состоянию на сегоднясудя о том что в минувшем времени ( "потребували" ) то есть когда то было подключено 241 человек , а вот сегодня таких уже нет так как 241 это в прошедшем времени .Тот кто пишет этот бред он вообще в каком классе учиться ?двойку за такое ставить надо это запутывание .Повтрю вопрос сколько конкретно на сегодня или на вчера неспосредственно в реальном временив эти сутки находиться на ИВЛ , не те которые " находились = потребували " .так формулировать это взрыв мозгато есть сегодня умерло от Ковид 535 человек и сегодня же вылечилось 5276 это в одном предложении значить речь идет обпочему нельзя написать номрально ?За все время эпидемии 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 из них 240 человекнуждались в ИВЛ , а сколько нуждается сегодня мы не знаем , предполагаем что ноль так как этих 240 в прошедшем времени . Даже если в такой статистике удалось разгадать ребус то 535 человек умерших за два месяца это ни о чем , как и 240 человек на ИВЛ за два месяца в период с 17 марта до 18 мая .Извините за повторения , я просто пытаюсь понять цифры в этом ребусе и чем дольше читаю тем больше не понимаю , это не статистика это манипуляция или безграмотность