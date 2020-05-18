freeze написав:Вы это пишите не в первый раз. И Вам уже раз десять писали, что об этом всём уведомляют, и на ежедневных брифингах Ляшко и Степанова, в статистике подаваемой МОЗ, большинство цифр, что вы требуете предоставить, есть на том же самом ворлдометре. Даже по Одесской области местный отдел минздрава ежедневно выкатывает инфографику по всем вашим требуемым позициям, кроме разделения реанимационников на 4 группы. Только зачем вам нужна такая подробная информация ?
так дайте точную цифру, со ссылкой на источник, сколько конкретно на сегодня в Украине больных коронавирусом на исскуственной вентиляции легких ну или ( в том числе) хотя бы в маске с принудительным нагнетанием воздушной смеси ? Да, спасибо , я нашел
Усього потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.
https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 019-ncov-1 Если оказывается конкретная статистика то почему вы оперируете какими-то общими не нужными цифрами ? Вот этих 240 человек надо сравнить с количеством занятых аппаратов ИВЛ в прошлом году в весенний период . Опять таки не особо понятно 5871 особа это только сегодня ? или за какой период ? или всего сейчас госпитализировано на этот момент 5871 , 240 человек на ИВЛ входят в этих 5871 или нет ? Так не понятно писать это еще надо уметь . допускаю что я устал за день и мозг выключился . 5871 человек за ВСЮ епидемию всего лишь потребовал госпитализации 240 человек на ИВЛ это за весь период или по состоянию на сегодня судя о том что в минувшем времени ( "потребували" ) то есть когда то было подключено 241 человек , а вот сегодня таких уже нет так как 241 это в прошедшем времени . Тот кто пишет этот бред он вообще в каком классе учиться ? двойку за такое ставить надо это запутывание . Повтрю вопрос сколько конкретно на сегодня или на вчера неспосредственно в реальном времени СЕЙЧАС в эти сутки находиться на ИВЛ , не те которые " находились = потребували " .
За добу зафіксовано 325 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 733 випадки;
так формулировать это взрыв мозга
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 травня в Україні 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 535 летальних, 5276 пацієнтів одужало.
то есть сегодня умерло от Ковид 535 человек и сегодня же вылечилось 5276 это в одном предложении значить речь идет об
станом на 9:00 18 травня
? почему нельзя написать номрально ? За все время эпидемии 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 из них 240 человек За все время эпидемии нуждались в ИВЛ , а сколько нуждается сегодня мы не знаем , предполагаем что ноль так как этих 240 в прошедшем времени . Даже если в такой статистике удалось разгадать ребус то 535 человек умерших за два месяца это ни о чем , как и 240 человек на ИВЛ за два месяца в период с 17 марта до 18 мая . Извините за повторения , я просто пытаюсь понять цифры в этом ребусе и чем дольше читаю тем больше не понимаю , это не статистика это манипуляция или безграмотность
Востаннє редагувалось yama в Пон 18 тра, 2020 23:15, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:так дайте точную цифру, со ссылкой на источник, сколько конкретно на сегодня в Украине больных коронавирусом на исскуственной вентиляции легких ну или ( в том числе) хотя бы в маске с принудительным нагнетанием воздушной смеси ? Если статистика есть то почему вы оперируете какими-то общими не нужными цифрами ?
К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключён 231 человек, в частности 19 медработников и один ребёнок.
yama написав:За все время эпидемии 18616 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 из них 240 человек За все время эпидемии нуждались в ИВЛ , а сколько нуждается сегодня мы не знаем , предполагаем что ноль так как этих 240 в прошедшем времени . Даже если в такой статистике удалось разгадать ребус то 535 человек умерших за два месяца это ни о чем , как и 240 человек на ИВЛ за два месяца в период с 17 марта до 18 мая .
240 человек сейчас на ИВЛ.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 18 тра, 2020 23:34, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Я конечно восхищаюсь умением китайцев организовывать самые массовые пранки, но не хочу чтобы бюрократы всех стран вообще посадили своих простолюдинов на цепь. Ведь первая попытка им очевидно понравилась
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
yama написав:так дайте точную цифру, со ссылкой на источник, сколько конкретно на сегодня в Украине больных коронавирусом на исскуственной вентиляции легких ну или ( в том числе) хотя бы в маске с принудительным нагнетанием воздушной смеси ? Если статистика есть то почему вы оперируете какими-то общими не нужными цифрами ?
К аппарату искусственной вентиляции лёгких подключён 231 человек, в частности 19 медработников и один ребёнок.
Если вы увлекаетесь этим параметром, с интересом почитаю ваш анализ по нему по миру за последнюю неделю. У меня нет времени сейчас.
спасибо посмотрел , все равно НЕ впечатляет. Я сочувствую всем погибшим и мне их жаль , но фантастических страшных цифр нету за два месяца умерло 535 человек , да жаль их, но
В Україні щороку від різних захворювань помирає понад пів мільйона людей і найбільше з них – від хвороб системи кровообігу.
https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/in ... i-ta-sviti проще говоря от онкологии в Украине за тот же период ( что длиться официально эпидемия Ковид) умерло больше 12000 людей ну и так далее по ссылке выше ... на фоне цифр выше количество смертей от коронавируса примерно равно количеству смертей от болезней мочеполовой системы за тот же период ( два месяца) ( например инфекционно-воспалительные заболевания – пиелонефрит (в т.ч. у беременных), цистите (в т.ч. интерстициальном), орхите и эпидидимите, уретрите и простатите) , думаю туда же и венерические ИМХО , но эпидемии болезней мочеполовой системы не объявлено
Если сейчас делается 8000 анализов в день, но например вчера было только 5000 подозрений, то видимо, это обозначает, что около 3000 анализов в день сейчас делается не первичным подозрениям. Т.е. фактический охват первички - 5000 в день?
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:Если сейчас делается 8000 анализов в день, но например вчера было только 5000 подозрений, то видимо, это обозначает, что около 3000 анализов в день сейчас делается не первичным подозрениям. Т.е. фактический охват первички - 5000 в день?
Выздоравливающим тоже периодически делают тесты. Скорее всего так и есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.