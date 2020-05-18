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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1273127412751276 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Вів 19 тра, 2020 09:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Україні зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6173 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 716 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 09:41

COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.



По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.

https://kurs.com.ua/novost/178418-uchenie-sravnili-opasnost-covid-19-i-grippa К вопросу корона=грипп. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16567 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4154 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1273127412751276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 18 тра, 2020 22:56