В Україні зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 751 випадок; Волинська область — 635 випадків; Дніпропетровська область — 843 випадки; Донецька область — 131 випадок; Житомирська область — 573 випадки; Закарпатська область — 911 випадків; Запорізька область — 385 випадків; Івано-Франківська область — 1235 випадків; Кіровоградська область — 445 випадків; м. Київ — 2359 випадків; Київська область — 1245 випадків; Львівська область — 1098 випадків; Луганська область — 42 випадки; Миколаївська область — 263 випадки; Одеська область — 784 випадки; Полтавська область — 264 випадки; Рівненська область — 1188 випадків; Сумська область — 164 випадки; Тернопільська область — 1081 випадок; Харківська область — 816 випадків; Херсонська область — 168 випадків; Хмельницька область — 267 випадків; Чернівецька область — 2742 випадки; Черкаська область — 376 випадків; Чернігівська область — 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.
COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.
По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.
В мире сотни подозрительных случаев смертельно опасного воспалительного заболевания среди детей. Во Франции скончался ребенок, на прошлой неделе трое — в США. У всех положительный тест на коронавирус. Врачи говорят о тяжелом осложнении, которое может наступить после перенесенной инфекции, даже в бессимптомной форме.