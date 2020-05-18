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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 751 випадок;
Волинська область — 635 випадків;
Дніпропетровська область — 843 випадки;
Донецька область — 131 випадок;
Житомирська область — 573 випадки;
Закарпатська область — 911 випадків;
Запорізька область — 385 випадків;
Івано-Франківська область — 1235 випадків;
Кіровоградська область — 445 випадків;
м. Київ — 2359 випадків;
Київська область — 1245 випадків;
Львівська область — 1098 випадків;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 263 випадки;
Одеська область — 784 випадки;
Полтавська область — 264 випадки;
Рівненська область — 1188 випадків;
Сумська область — 164 випадки;
Тернопільська область — 1081 випадок;
Харківська область — 816 випадків;
Херсонська область — 168 випадків;
Хмельницька область — 267 випадків;
Чернівецька область — 2742 випадки;
Черкаська область — 376 випадків;
Чернігівська область — 110 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 09:41

К вопросу корона=грипп.
COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.

По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.

https://kurs.com.ua/novost/178418-uchenie-sravnili-opasnost-covid-19-i-grippa
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 10:43

В мире сотни подозрительных случаев смертельно опасного воспалительного заболевания среди детей. Во Франции скончался ребенок, на прошлой неделе трое — в США. У всех положительный тест на коронавирус. Врачи говорят о тяжелом осложнении, которое может наступить после перенесенной инфекции, даже в бессимптомной форме.

https://kurs.com.ua/novost/178426-koronavirus-u-detei-obnaruzhen-redkii-sindrom
Цитировать не буду, там сложно выделить основную мысль.
К счастью, это всё же не массовое явление (во всяком случае, по сегодняшним данным).
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