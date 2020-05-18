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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1273127412751276 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Вів 19 тра, 2020 09:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире В Україні зафіксовано 18876 випадків коронавірусної хвороби COVID-19



За даними ЦГЗ, станом на 9:00 19 травня в Україні 18876 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 548 летальних, 5632 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 260 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 751 випадок;

Волинська область — 635 випадків;

Дніпропетровська область — 843 випадки;

Донецька область — 131 випадок;

Житомирська область — 573 випадки;

Закарпатська область — 911 випадків;

Запорізька область — 385 випадків;

Івано-Франківська область — 1235 випадків;

Кіровоградська область — 445 випадків;

м. Київ — 2359 випадків;

Київська область — 1245 випадків;

Львівська область — 1098 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 263 випадки;

Одеська область — 784 випадки;

Полтавська область — 264 випадки;

Рівненська область — 1188 випадків;

Сумська область — 164 випадки;

Тернопільська область — 1081 випадок;

Харківська область — 816 випадків;

Херсонська область — 168 випадків;

Хмельницька область — 267 випадків;

Чернівецька область — 2742 випадки;

Черкаська область — 376 випадків;

Чернігівська область — 110 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 травня 2020 року до Центру надійшло 945 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 47174 повідомлення про підозру на COVID-19.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6178 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 09:41

COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.



По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.

https://kurs.com.ua/novost/178418-uchenie-sravnili-opasnost-covid-19-i-grippa К вопросу корона=грипп. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4154 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 10:43 В мире сотни подозрительных случаев смертельно опасного воспалительного заболевания среди детей. Во Франции скончался ребенок, на прошлой неделе трое — в США. У всех положительный тест на коронавирус. Врачи говорят о тяжелом осложнении, которое может наступить после перенесенной инфекции, даже в бессимптомной форме.

https://kurs.com.ua/novost/178426-koronavirus-u-detei-obnaruzhen-redkii-sindrom

Цитировать не буду, там сложно выделить основную мысль.

К счастью, это всё же не массовое явление (во всяком случае, по сегодняшним данным). Цитировать не буду, там сложно выделить основную мысль.К счастью, это всё же не массовое явление (во всяком случае, по сегодняшним данным). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4154 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 13:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 19 травня:



▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 260 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 24 у дітей та 46 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 107 осіб. Одужали за добу 356 осіб, померли 13 осіб.



▪️ За останню добу проведено 7062 тестувань методом ПЛР.



▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Львівській (32), Чернівецькій (29), Харківській (27) областях та в місті Києві (38).



▪️ Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що з 22 травня в Україні буде запроваджений так званий адаптивний карантин. Він передбачає поетапне пом`якшення карантинних заходів кожні 10 днів. Буде запроваджено три критерії для переходу на кожен новий етап: показник захворюваності за останні 7 днів на 100 тисяч населення, заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на COVID-19 (не більше 50%) та кількість тестувань у кожному регіоні.

Якщо ситуація у тому чи іншому регіоні відповідатиме критеріям, то він зможе переходити на новий етап пом’якшення. Міністр підкреслив, що це європейська практика боротьби з COVID-19.



▪️ Максим Степанов також зазначив, що з 22 травня буде запроваджено таке пом'якшення карантину: відновлення роботи міського та приміського транспорту, проведення спортивних заходів при дотриманні протиепідемічних обмежень.



▪️ Міністр запевнив, що МОЗ контролює ситуацію із закупівлею лікарських засобів за кошти державного бюджету. За його словами, міністерство перебуває в постійному контакті з міжнародними постачальниками ліків. Для врегулювання питання закупівель МОЗ також розробило необхідні нормативні документи, частина з яких уже затверджена Кабінетом Міністрів, а решта – на етапі погодження.



▪️ Максим Степанов поінформував, що зараз МОЗ отримує ліки, які були закуплені за кошти, переказані у 2018-2019 роках. При цьому, за його словами, залишаються частково невикористаними кошти за 2017 рік.



▪️ Поставка лікарських засобів коштом держбюджету відбувається з двох джерел: через міжнародні організації та через ДП “Медичні закупівлі”. На це в бюджеті-2020 передбачено близько 10 млрд грн. Міністр запевнив, що Україна буде з лікарськими засобами, необхідними її громадянам.



▪️ МОЗ розраховує на суттєве збільшення тестування на коронавірусну інфекцію за рахунок впровадження ІФА-тестування. Для його проведення будуть використовуватися тести як українського, так і іноземного виробництва, які верифіковані або ЄС, або вітчизняними лабораторіями.



▪️ За словами міністра, через значне недофінансування психіатрична та туберкульозна служби в Україні перебувають під загрозою знищення. Він повідомив, що фінансування цих лікарень у поточному році в порівнянні з минулим роком на 50-80% менше. При цьому Максим Степанов зазначив, що на сьогодні у психіатричних лікарнях – 22 тисячі хворих з хронічними психічними захворюваннями, які потребують постійного нагляду медпрацівників. МОЗ завершує розрахунки, пов’язані з фінансуванням у тому числі психіатричної служби. Міністр підкреслив, що психіатрична служба потребує реформування, але воно має відбуватися за чіткими критеріями та розрахунками. МОЗ завершує розрахунки щодо фінансування медицини, щоб не були звільнені працівники і не закривалися лікарні.



▪️ Міністр привітав сімейних лікарів з їхнім професійним святом, яке традиційно відзначається в Україні 19 травня. Максим Степанов зазначив, що в країні 22 тисячі сімейних лікарів, які надають медичну допомогу майже 30 млн громадян. За його словами, перший етап реформування сімейної медицини, який відбувся у країні, був достатньо вдалим. Однак очільник МОЗ наголосив на необхідності прийняття низки документів, які б до кінця врегулювали питання прав сімейних лікарів, їхніх відносин з пацієнтами та другою ланкою медичної допомоги, яка нині у процесі реформування. Він запевнив, що ці питання буде вирішено у найближчий рік.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6178 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 14:11 ЛАД написав: К вопросу корона=грипп.

COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.



По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.

https://kurs.com.ua/novost/178418-uchenie-sravnili-opasnost-covid-19-i-grippa К вопросу корона=грипп.

Правильно, надо качать



Вчера "изобрели вакцину", а сегодня уже "не всё так однозначно" Правильно, надо качатьВчера "изобрели вакцину", а сегодня уже "не всё так однозначно" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11385 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6814 раз. Подякували: 3049 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 тра, 2020 14:21 Вкладчик1234 написав: Я конечно восхищаюсь умением китайцев организовывать самые массовые пранки, но не хочу чтобы бюрократы всех стран вообще посадили своих простолюдинов на цепь.

Ведь первая попытка им очевидно понравилась Я конечно восхищаюсь умением китайцев организовывать самые массовые пранки, но не хочу чтобы бюрократы всех стран вообще посадили своих простолюдинов на цепь.Ведь первая попытка им очевидно понравилась



чтоб на цепи держать надо, минимум, жрать давать.

и то недолго удержать удастся, по крайней мере, далеко не везде.



к тому же западные бюрократы уже сами воют из-за нехватки простолюдинов чтоб на цепи держать надо, минимум, жрать давать.и то недолго удержать удастся, по крайней мере, далеко не везде.к тому же западные бюрократы уже сами воют из-за нехватки простолюдинов 19yuriy91 Повідомлень: 2707 З нами з: 15.09.12 Подякував: 243 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1273127412751276 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Investor_K Вів 19 тра, 2020 13:51