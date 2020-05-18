Додано: Вів 19 тра, 2020 13:15

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 19 травня:



▪️ В Україні за минулу добу зафіксовано 260 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 24 у дітей та 46 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 107 осіб. Одужали за добу 356 осіб, померли 13 осіб.



▪️ За останню добу проведено 7062 тестувань методом ПЛР.



▪️ Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Львівській (32), Чернівецькій (29), Харківській (27) областях та в місті Києві (38).



▪️ Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що з 22 травня в Україні буде запроваджений так званий адаптивний карантин. Він передбачає поетапне пом`якшення карантинних заходів кожні 10 днів. Буде запроваджено три критерії для переходу на кожен новий етап: показник захворюваності за останні 7 днів на 100 тисяч населення, заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на COVID-19 (не більше 50%) та кількість тестувань у кожному регіоні.

Якщо ситуація у тому чи іншому регіоні відповідатиме критеріям, то він зможе переходити на новий етап пом’якшення. Міністр підкреслив, що це європейська практика боротьби з COVID-19.



▪️ Максим Степанов також зазначив, що з 22 травня буде запроваджено таке пом'якшення карантину: відновлення роботи міського та приміського транспорту, проведення спортивних заходів при дотриманні протиепідемічних обмежень.



▪️ Міністр запевнив, що МОЗ контролює ситуацію із закупівлею лікарських засобів за кошти державного бюджету. За його словами, міністерство перебуває в постійному контакті з міжнародними постачальниками ліків. Для врегулювання питання закупівель МОЗ також розробило необхідні нормативні документи, частина з яких уже затверджена Кабінетом Міністрів, а решта – на етапі погодження.



▪️ Максим Степанов поінформував, що зараз МОЗ отримує ліки, які були закуплені за кошти, переказані у 2018-2019 роках. При цьому, за його словами, залишаються частково невикористаними кошти за 2017 рік.



▪️ Поставка лікарських засобів коштом держбюджету відбувається з двох джерел: через міжнародні організації та через ДП “Медичні закупівлі”. На це в бюджеті-2020 передбачено близько 10 млрд грн. Міністр запевнив, що Україна буде з лікарськими засобами, необхідними її громадянам.



▪️ МОЗ розраховує на суттєве збільшення тестування на коронавірусну інфекцію за рахунок впровадження ІФА-тестування. Для його проведення будуть використовуватися тести як українського, так і іноземного виробництва, які верифіковані або ЄС, або вітчизняними лабораторіями.



▪️ За словами міністра, через значне недофінансування психіатрична та туберкульозна служби в Україні перебувають під загрозою знищення. Він повідомив, що фінансування цих лікарень у поточному році в порівнянні з минулим роком на 50-80% менше. При цьому Максим Степанов зазначив, що на сьогодні у психіатричних лікарнях – 22 тисячі хворих з хронічними психічними захворюваннями, які потребують постійного нагляду медпрацівників. МОЗ завершує розрахунки, пов’язані з фінансуванням у тому числі психіатричної служби. Міністр підкреслив, що психіатрична служба потребує реформування, але воно має відбуватися за чіткими критеріями та розрахунками. МОЗ завершує розрахунки щодо фінансування медицини, щоб не були звільнені працівники і не закривалися лікарні.



▪️ Міністр привітав сімейних лікарів з їхнім професійним святом, яке традиційно відзначається в Україні 19 травня. Максим Степанов зазначив, що в країні 22 тисячі сімейних лікарів, які надають медичну допомогу майже 30 млн громадян. За його словами, перший етап реформування сімейної медицини, який відбувся у країні, був достатньо вдалим. Однак очільник МОЗ наголосив на необхідності прийняття низки документів, які б до кінця врегулювали питання прав сімейних лікарів, їхніх відносин з пацієнтами та другою ланкою медичної допомоги, яка нині у процесі реформування. Він запевнив, що ці питання буде вирішено у найближчий рік.