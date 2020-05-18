Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 тра, 2020 20:52
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися? Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?
Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ?
+ 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 20:56
Еще один кандидат в препараты от ковид - фавипиравир - провалил клинические испытания на людях
Antiflu Avigan not showing apparent efficacy in coronavirus treatment https://www.reuters.com/article/brief-f ... SFWN2D10OZ
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:15
Собянин: "В московских больницах сегодня лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией."
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:20
freeze написав: Trast написав:А де сектанти пандемii поділися? Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?
Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ?
+ 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.
Тобто ви вважаєте, що карантин можна скасовувати?
Trast
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:22
freeze написав:
Собянин: "В московских больницах сегодня лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией."
Это только по Москве... Но Траста почему-то совсем не интересует почему там сняли карантин, более печально что у нас снимают, а если ещё и самолёты МИД с ЕС запустит вообще печаль... )))
stm
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24
Trast написав: freeze написав: Trast написав:А де сектанти пандемii поділися? Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?
Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ?
+ 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.
Тобто ви вважаєте, що карантин можна скасовувати?
Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России.
Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.
Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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