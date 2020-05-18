RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1274127512761277

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?


Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ?
+ 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16882
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4190 раз.
Подякували: 6693 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:56

Еще один кандидат в препараты от ковид - фавипиравир - провалил клинические испытания на людях

Antiflu Avigan not showing apparent efficacy in coronavirus treatment
https://www.reuters.com/article/brief-f ... SFWN2D10OZ
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5657
З нами з: 02.05.18
Подякував: 977 раз.
Подякували: 2131 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Собянин: "В московских больницах сегодня лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16882
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4190 раз.
Подякували: 6693 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:20

  freeze написав:
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?


Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ?
+ 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.

Тобто ви вважаєте, що карантин можна скасовувати?
Trast
 
Повідомлень: 406
З нами з: 10.03.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:22

  freeze написав:Собянин: "В московских больницах сегодня лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией."

Это только по Москве... Но Траста почему-то совсем не интересует почему там сняли карантин, более печально что у нас снимают, а если ещё и самолёты МИД с ЕС запустит вообще печаль... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Trast написав:
  freeze написав:
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?


Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ?
+ 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.

Тобто ви вважаєте, що карантин можна скасовувати?


Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России.
Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.
Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16882
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4190 раз.
Подякували: 6693 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1274127512761277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, goldfinger, Василь-Рівне, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6959 1558333
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 21:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.