Trast написав:А де сектанти пандемii поділися? Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?
Набирает оборотов ? Откуда такой странный пассаж ? + 260 давно такого прироста небольшого не было. С 9 апреля. Лишь бы что то сказать невпопад.
Тобто ви вважаєте, що карантин можна скасовувати?
Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России. Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой. Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России. Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой. Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.
чтобы передать некий вопрос местным властям - надо сначала: 1. дать им внятные методические рекомендации. Мол, при таких показателях можно карантин ослаблять, а при таких - нужно ужесточать. Потому как у областей, районов и сёл нет и не может быть адекватной сан-эпид аналитики для принятия самостоятельных решений. 2. дать им мателиальную базу для быстрого и достаточно массового тестирования.
Ни первого, ни второго сейчас нет. Напоминаю, что даже базовая величина эпидемического порога для нового вируса не утверждена. Соответственно, местные власти даже если и захотят - объективно не смогут принять грамотных решений.
А теперь вспоминаем, что есть глобальные вещи: ж.д. сообщение, межобластное автобусное сообщение, работа университетов и масса подобных решений, которые обязаны решаться централизованно. Представьте себе ситуацию, что некий райцентр считает себя благополучным - но железная дорога не позволяет пассажирским поездам в нём останавливаться, т.к. в центре нет достоверных данных об уровне заболеваемости, и взять эти данные объективно негде.
Короче, из передачи на места ничего умного не выйдет. Соглашусь, что карантинный режим может быть дифференцирован - но не местными решениями, а сверху.