Додано: Вів 19 тра, 2020 22:26

freeze написав: Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России.

Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.

Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших. Я давно говорил, что тему карантина надо спускать на региональный уровень как в США и в России.Что можно разрешить в Черниговской области нельзя позволять в Черновицкой.Что можно разрешить в городе Южном в Одесской области, нельзя разрешать в городе Подольске той же области, где основная масса заболевших.

чтобы передать некий вопрос местным властям - надо сначала:1. дать им внятные методические рекомендации. Мол, при таких показателях можно карантин ослаблять, а при таких - нужно ужесточать. Потому как у областей, районов и сёл нет и не может быть адекватной сан-эпид аналитики для принятия самостоятельных решений.2. дать им мателиальную базу для быстрого и достаточно массового тестирования.Ни первого, ни второго сейчас нет. Напоминаю, что даже базовая величина эпидемического порога для нового вируса не утверждена.Соответственно, местные власти даже если и захотят - объективно не смогут принять грамотных решений.А теперь вспоминаем, что есть глобальные вещи: ж.д. сообщение, межобластное автобусное сообщение, работа университетов и масса подобных решений, которые обязаны решаться централизованно.Представьте себе ситуацию, что некий райцентр считает себя благополучным - но железная дорога не позволяет пассажирским поездам в нём останавливаться, т.к. в центре нет достоверных данных об уровне заболеваемости, и взять эти данные объективно негде.Короче, из передачи на места ничего умного не выйдет.Соглашусь, что карантинный режим может быть дифференцирован - но не местными решениями, а сверху.