Starikan написав: Так ему же доктор прописал

Он и цинк, и антибиотик уже жрал но то хотя бы относительно безопасно.

О, так американцы и не против, чтобы Трамп принимал HCQNeil Cavuto: It’ll kill you!!!Laura Ingraham: Take it! Take it! Take it!