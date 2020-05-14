и
и это за все время с 17 марта по 19 мая548 летальних
я вообще не вижу смысла обсуждать этот вирус в контексте угрозы смерти из за чего весь сыр бор вообще не понятно
если сравнить с любой другой угрозой смерти то в Украине вероятность умереть от ДТП от Онкологии и т.д. на порядки ( в сотни и тысячи раз) выше чем от КОВИД
пересчитайте сами
или даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждают
Повышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней.
"раздули из коронавируса слона "
всем спокойной ночи и сладких снов