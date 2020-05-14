Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1275127612771278 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Сер 20 тра, 2020 00:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze он открыл мне глаза на статистику

https://www.worldometers.info/coronavirus/

и https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 019-ncov-1

548 летальних и это за все время с 17 марта по 19 мая

я вообще не вижу смысла обсуждать этот вирус в контексте угрозы смерти из за чего весь сыр бор вообще не понятно



если сравнить с любой другой угрозой смерти то в Украине вероятность умереть от ДТП от Онкологии и т.д. на порядки ( в сотни и тысячи раз) выше чем от КОВИД

https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/in ... i-ta-sviti

пересчитайте сами



или даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждают

Повышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней.



"раздули из коронавируса слона "

всем спокойной ночи и сладких снов благодаряон открыл мне глаза на статистикуиз за чего весь сыр бор вообще не понятноесли сравнить с любой другой угрозой смерти то в Украине вероятность умереть от ДТП от Онкологии и т.д. на порядки ( в сотни и тысячи раз) выше чем от КОВИДпересчитайте самиили даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждаютПовышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней."раздули из коронавируса слона "всем спокойной ночи и сладких снов yama Повідомлень: 2292 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4235 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 00:53



Якщо ви ще не чули чи не знаєте, то я вам повім.



Ні, це не жарт.

Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ.

З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...



Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі).

Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти:

1. Різати ковбасу

2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною)

3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.



Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату...

Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи.

А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри..

https://www.facebook.com/mylamacko?__tn ... 4I&fref=nf

14.05.2020 18:00 #байки_ворожки_ДаздрапєрмиЯкщо ви ще не чули чи не знаєте, то я вам повім.Ні, це не жарт.Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ.З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі).Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти:1. Різати ковбасу2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною)3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату...Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи.А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри..14.05.2020 18:00 stargazer Повідомлень: 1052 З нами з: 15.04.09 Подякував: 355 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1275127612771278 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Вів 19 тра, 2020 21:54