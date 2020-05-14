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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1275127612771278

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

благодаря freeze он открыл мне глаза на статистику
https://www.worldometers.info/coronavirus/
и https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 019-ncov-1
548 летальних
и это за все время с 17 марта по 19 мая
я вообще не вижу смысла обсуждать этот вирус в контексте угрозы смерти из за чего весь сыр бор вообще не понятно :cry:

если сравнить с любой другой угрозой смерти то в Украине вероятность умереть от ДТП от Онкологии и т.д. на порядки ( в сотни и тысячи раз) выше чем от КОВИД
https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/in ... i-ta-sviti
пересчитайте сами

или даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждают :lol:
Повышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней.

"раздули из коронавируса слона "
всем спокойной ночи и сладких снов
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 00:53

#байки_ворожки_Даздрапєрми

Якщо ви ще не чули чи не знаєте, то я вам повім.

Ні, це не жарт.
Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ.
З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...

Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі).
Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти:
1. Різати ковбасу
2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною)
3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.

Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату...
Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи.
А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри..
https://www.facebook.com/mylamacko?__tn ... 4I&fref=nf
14.05.2020 18:00
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 02:27

  yama написав:благодаря freeze он открыл мне глаза на статистику
https://www.worldometers.info/coronavirus/
и https://moz.gov.ua/article/news/operati ... 019-ncov-1
548 летальних
и это за все время с 17 марта по 19 мая
я вообще не вижу смысла обсуждать этот вирус в контексте угрозы смерти из за чего весь сыр бор вообще не понятно :cry:

если сравнить с любой другой угрозой смерти то в Украине вероятность умереть от ДТП от Онкологии и т.д. на порядки ( в сотни и тысячи раз) выше чем от КОВИД
https://www.slovoidilo.ua/2020/04/09/in ... i-ta-sviti
пересчитайте сами

или даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждают :lol:
Повышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней.

"раздули из коронавируса слона "
всем спокойной ночи и сладких снов

Изначально была другая тема, что мрут прям целыми семьями, и без ИВЛ не выжить. И нагнетание из телевизора, что коронавирус уже на границе и вот-вот мы все умрём

Никто ведь не думал, что, чем хуже медицина в стране (а Украина тут в лидерах), тем меньше в ней будет жертв от коронавируса. Все думали наоборот, что Украина вымрет вместе с африканскими странами. И не знали, что умирают в основном старики от 90 лет, и иногда помладше, если со здоровьем было худо ещё до заражения
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:34

Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.

Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.

В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.

Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?
С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?
С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
вот именно, "постепенно".
А при обычном течении эпид процесса и миллионах инфицированных должно было быть "лавинообразно". Очевидно, заразность вируса очень снизилась на фоне марта.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:И не знали, что умирают в основном старики от 90 лет, и иногда помладше, если со здоровьем было худо ещё до заражения

к марту (началу карантина у нас) это была уже общедоступная информация.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 19230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:49

  juristkostya написав:
  freeze написав:Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?
С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
вот именно, "постепенно".
А при обычном течении эпид процесса и миллионах инфицированных должно было быть "лавинообразно". Очевидно, заразность вируса очень снизилась на фоне марта.

Очевидно, что "постепенно" это не снижение заразности, а плоды каратнина и социального дистацирования
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:03

  freeze написав:В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.

Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни.
Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать. Так же как и про "пэрэмогу" над коронавирусом без карнтина в Беларуси молчат (хотя задумка у них была отличная, на мой взгляд)
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:05

  varlo написав:В Україні зафіксовано 19230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.

Интересно, а сейчас так же есть задержки в очередях на проверку до двух недель в лабораториях?
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