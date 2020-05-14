или даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждают Повышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней.
"раздули из коронавируса слона " всем спокойной ночи и сладких снов
Ні, це не жарт. Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ. З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...
Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі). Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти: 1. Різати ковбасу 2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною) 3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.
Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату... Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи. А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри.. https://www.facebook.com/mylamacko?__tn ... 4I&fref=nf 14.05.2020 18:00
или даже как я уже говорил вероятность умереть от болезней моче-половой системы (почечной недостаточности,сифилиса, уретрита,цистита, пилеонефрита, простатита ) такая же как от ковид, но аппараты гемодиализа почему-то никого не интересуют и цистит не обсуждают Повышать безопасность на дорогах тоже не особо спешат , простыми ограждениями подземными переходами спасли бы больше жизней.
"раздули из коронавируса слона " всем спокойной ночи и сладких снов
Изначально была другая тема, что мрут прям целыми семьями, и без ИВЛ не выжить. И нагнетание из телевизора, что коронавирус уже на границе и вот-вот мы все умрём
Никто ведь не думал, что, чем хуже медицина в стране (а Украина тут в лидерах), тем меньше в ней будет жертв от коронавируса. Все думали наоборот, что Украина вымрет вместе с африканскими странами. И не знали, что умирают в основном старики от 90 лет, и иногда помладше, если со здоровьем было худо ещё до заражения
Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.
Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.
В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ? С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ? С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
вот именно, "постепенно". А при обычном течении эпид процесса и миллионах инфицированных должно было быть "лавинообразно". Очевидно, заразность вируса очень снизилась на фоне марта.
freeze написав:Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ? С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
вот именно, "постепенно". А при обычном течении эпид процесса и миллионах инфицированных должно было быть "лавинообразно". Очевидно, заразность вируса очень снизилась на фоне марта.
Очевидно, что "постепенно" это не снижение заразности, а плоды каратнина и социального дистацирования
freeze написав:В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни. Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать. Так же как и про "пэрэмогу" над коронавирусом без карнтина в Беларуси молчат (хотя задумка у них была отличная, на мой взгляд)