Додано: Сер 20 тра, 2020 08:34

Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.



Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.



В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.



Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?

С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.