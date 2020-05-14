ЯЧитатель написав:Очевидно, что "постепенно" это не снижение заразности, а плоды каратнина и социального дистацирования
очевидно, что "карантин" нашего образца не мог затормозить распространение болезни, во всяком случае, в крупных городах. Достаточно заглянуть в любой харьковский троллейбус. А вот потепление и проветривание - реальные факторы снижения заразности.
Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :
Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».
Ні, це не жарт. Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ. З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...
Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі). Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти: 1. Різати ковбасу 2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною) 3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.
Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату... Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи. А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри.. https://www.facebook.com/mylamacko?__tn ... 4I&fref=nf 14.05.2020 18:00
Не нашёл по ссылке исходного материала, но "то такэ".
А по поводу ситуации с короной вообще - сразу было понятно, что все кому не лень используют её как "новое АТО", только в мировом масштабе.
Выделяй бюджеты - пили бабло через тендеры. PROFIT!
Можно ещё организовать сбор средств. Помню, фонд "Украина-3000" Ющенка собирал на "Лікарню майбутнього" по 5грн через смс. В итоге как всегда: ни лікарні, ни денег. Тоже норм тему чувак замутил. *сарказм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин