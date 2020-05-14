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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1276127712781279

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЯЧитатель написав:Очевидно, что "постепенно" это не снижение заразности, а плоды каратнина и социального дистацирования
очевидно, что "карантин" нашего образца не мог затормозить распространение болезни, во всяком случае, в крупных городах. Достаточно заглянуть в любой харьковский троллейбус. А вот потепление и проветривание - реальные факторы снижения заразности.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:25

  _Mykola_ написав:ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.

две-три недели назад толпы людей ездили в транспорте и массового игнорировались маски на улицах. Если бы это было фактором риска - мы бы уже наблюдали нефиговый всплеск.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :

Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:48

  juristkostya написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.

две-три недели назад толпы людей ездили в транспорте и массового игнорировались маски на улицах. Если бы это было фактором риска - мы бы уже наблюдали нефиговый всплеск.

Две-три недели назад, транспорт массово не ходил и метро не работало, количество людей которые ездили в транспорте было очень мало.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:50

  _Mykola_ написав:Две-три недели назад, транспорт массово не ходил и метро не работало, количество людей которые ездили в транспорте было очень мало.

это на какой планете было?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:50

  stargazer написав:#байки_ворожки_Даздрапєрми

Якщо ви ще не чули чи не знаєте, то я вам повім.

Ні, це не жарт.
Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ.
З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...

Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі).
Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти:
1. Різати ковбасу
2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною)
3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.

Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату...
Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи.
А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри..
https://www.facebook.com/mylamacko?__tn ... 4I&fref=nf
14.05.2020 18:00

Не нашёл по ссылке исходного материала, но "то такэ".

А по поводу ситуации с короной вообще - сразу было понятно, что все кому не лень используют её как "новое АТО", только в мировом масштабе.

Выделяй бюджеты - пили бабло через тендеры. PROFIT!

Можно ещё организовать сбор средств. Помню, фонд "Украина-3000" Ющенка собирал на "Лікарню майбутнього" по 5грн через смс. В итоге как всегда: ни лікарні, ни денег.
Тоже норм тему чувак замутил.
*сарказм
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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