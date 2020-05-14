stargazer написав:

#байки_ворожки_ДаздрапєрмиЯкщо ви ще не чули чи не знаєте, то я вам повім.Ні, це не жарт.Так, виробництво цього девайсу вже дозволило МОЗ.З гімна і палок на оборонному заводі місцеві кулібіни склепали апарат ШВЛ. З назвою не заморочувалися. Так і назвали - апарат швл. По факту це мішок Амбу з педалькою. Педалька від якогось іншого мегасекретного девайсу. Ціною в 20К гривень. Можна навіть новородків вентилювати (ну так виробник собі вирішив). І вони ж полізуть на тендери скоро. І оця х@й¥на буде закупатися за державний кошт (на наші з вами податки)... Вони навіть планують «оце» на експорт виробляти...Такої обсценної лексики на професійних форумах анестезіологів-реаніматологів я ще не бачила ( так-так, це ті люди, які розклеюють ласти і мають, як на мене, найзалізобетоннішу нервову систему у світі).Думки колег розділилися лише в одному - що ще можна робити цим чудом техніки. Найбільше голосів набрали варіанти:1. Різати ковбасу2. Якщо примандячити лопату, апарат буде землю копати (ну або насипати горбик над українською медициною)3. Якщо причепити чотири таких штукенції до крісла-качалки, один медпрацівник може одночасно вентилювати чотирьох хворих.Я б ворогу найлютішому (якби в мене такий був) не побажала б бути підключеним до цього апарату...Ні, це вже реально якесь Домбабве, а не країна в центрі Європи.А десь в паралельній реальності апарат Гамільтон за найменшою зміною показників пацієнта змінює рівень насиченості кисню, тиск потоку повітря, температуру та інші параметри..14.05.2020 18:00