Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1277127812791280 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07 _Mykola_ написав: juristkostya написав: _Mykola_ написав: Две-три недели назад, транспорт массово не ходил и метро не работало, количество людей которые ездили в транспорте было очень мало. Две-три недели назад, транспорт массово не ходил и метро не работало, количество людей которые ездили в транспорте было очень мало.

это на какой планете было? это на какой планете было?

Есть такая планета, Киев называется. Есть такая планета, Киев называется. вот видите, насколько мир многообразен и теперь вы можете сравнить динамику заболеваемости при разном "карантине". вот видите, насколько мир многообразени теперь вы можете сравнить динамику заболеваемости при разном "карантине". juristkostya Повідомлень: 2947 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 862 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07 _Mykola_ написав: ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три. ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.

Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.

И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы. Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16571 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:12 ЯЧитатель написав: freeze написав: В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.

В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат. Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни.

Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать. Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни.Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать.

Сравните количество населения в Индии и Италии. Сравните количество населения в Индии и Италии. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17281 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2728 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:13 ЛАД написав: _Mykola_ написав: ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три. ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.

Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.

И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы. Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы.

Метро и весь транспорт даст гораздо бОльший эффект, но все ж зависит от тестирования, а у нас лабы могут дать максимум 7-8 тыс в сутки, причем с этого количества 30-40% это повторные тесты, отсюда и задавленная статистика. Метро и весь транспорт даст гораздо бОльший эффект, но все ж зависит от тестирования, а у нас лабы могут дать максимум 7-8 тыс в сутки, причем с этого количества 30-40% это повторные тесты, отсюда и задавленная статистика. _Mykola_ Повідомлень: 3732 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:14 freeze написав: Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.



Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.



В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.



Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?

С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается. Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.

То, что для Италии серьёзное количество, для Индии пыль. Разница в численности населения всё же в 22 раза.

Миф о сезонности - просто надежда. По аналогии с гриппом и др. ОРВИ. То, что для Италии серьёзное количество, для Индии пыль. Разница в численности населения всё же в 22 раза.Миф о сезонности - просто надежда. По аналогии с гриппом и др. ОРВИ. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16571 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4481 раз. Подякували: 4155 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1277127812791280 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Electron, Moneta, Starikan,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: сірий ЛАД і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 694 , 695 , 696

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6959 1558804

ЛОБ Вів 19 тра, 2020 21:54