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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07
_Mykola_ написав: juristkostya написав: _Mykola_ написав:
Две-три недели назад, транспорт массово не ходил и метро не работало, количество людей которые ездили в транспорте было очень мало.
это на какой планете было?
Есть такая планета, Киев называется.
вот видите, насколько мир многообразен
и теперь вы можете сравнить динамику заболеваемости при разном "карантине".
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07
_Mykola_ написав:
ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.
Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.
И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:12
ЯЧитатель написав: freeze написав:
В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни.
Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать.
Сравните количество населения в Индии и Италии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:13
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.
Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.
И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы.
Метро и весь транспорт даст гораздо бОльший эффект, но все ж зависит от тестирования, а у нас лабы могут дать максимум 7-8 тыс в сутки, причем с этого количества 30-40% это повторные тесты, отсюда и задавленная статистика.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:14
freeze написав:
Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.
Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.
В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?
С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.
То, что для Италии серьёзное количество, для Индии пыль. Разница в численности населения всё же в 22 раза.
Миф о сезонности - просто надежда. По аналогии с гриппом и др. ОРВИ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:25
_Mykola_ написав:
......
Метро и весь транспорт даст гораздо бОльший эффект, но все ж зависит от тестирования, а у нас лабы могут дать максимум 7-8 тыс в сутки, причем с этого количества 30-40% это повторные тесты, отсюда и задавленная статистика.
По тяжёлым случаям статистику не задавишь.
Уже высказывал своё мнение - вряд ли метро даст бОльший эффект, чем набитые харьковские троллейбусы и трамваи. Другое дело, что с открытием магазинов, кафе, парикмахерских ... ездить и контактировать будет заметно большее число людей.
+ народ уже сильно расслабился.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:26
juristkostya написав: ЯЧитатель написав:
Очевидно, что "постепенно" это не снижение заразности, а плоды каратнина и социального дистацирования
очевидно, что "карантин" нашего образца не мог затормозить распространение болезни, во всяком случае, в крупных городах. Достаточно заглянуть в любой харьковский троллейбус. А вот потепление и проветривание - реальные факторы снижения заразности.
Реальными источниками распространения в городах могли бы стать: общепит, учебные заведения, всякие салоны/фитнесс, кинотеатры, театры, службы в церквях и другие массовые мероприятия, где люди тесно сидят/стоят 2+ часа в одном помещении. Этим и следовало ограничить карантин.
И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).
На всякий случай мытьё рук
хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.
Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:33
Puente написав:
Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :
Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».
Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:35
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?
Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется
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Додано: Сер 20 тра, 2020 13:41
вчера Комаровский очень хороший дайджест сделал (информативный интересный), пол передачи о детских болезнях , а потом о короне
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