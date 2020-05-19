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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1278127912801281>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07

  _Mykola_ написав:
  juristkostya написав:
  _Mykola_ написав:Две-три недели назад, транспорт массово не ходил и метро не работало, количество людей которые ездили в транспорте было очень мало.

это на какой планете было?

Есть такая планета, Киев называется. :D
вот видите, насколько мир многообразен :-) и теперь вы можете сравнить динамику заболеваемости при разном "карантине".
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:07

  _Mykola_ написав:ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.

Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.
И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:12

  ЯЧитатель написав:
  freeze написав: В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни.
Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать.

Сравните количество населения в Индии и Италии.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:13

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:ИМХО: С открытием метро и всего транспорта, да и с всеобщим пофигизмом по ношению масок и поддержанию дистанции, есть очень большой шанс пойти по пути москвы через недели две-три.

Такой шанс уже был - Пасха и сразу после неё ещё более стремный Первомай с очень хорошей погодой, когда все вырвались на улицы погреться на солнышке.
И оно таки дало какой-то рост. К счастью, не очень сильный и достаточно кратковременный. Вроде бы.

Метро и весь транспорт даст гораздо бОльший эффект, но все ж зависит от тестирования, а у нас лабы могут дать максимум 7-8 тыс в сутки, причем с этого количества 30-40% это повторные тесты, отсюда и задавленная статистика.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:14

  freeze написав:Сегодня встречаем 5 000 000- го официального заболевшего.

Бразилия с таким темпом роста заболевших скоро обгонит США и выйдет мировые лидеры.

В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.

Кстати откуда миф про сезонность коронавируса ?
С увеличением средней температуры в Северном полушарии, где сосредоточена основная масса населения, мы видим, что в целом количество заболевших по миру постепенно увеличивается.

То, что для Италии серьёзное количество, для Индии пыль. Разница в численности населения всё же в 22 раза.
Миф о сезонности - просто надежда. По аналогии с гриппом и др. ОРВИ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:25

  _Mykola_ написав:......
Метро и весь транспорт даст гораздо бОльший эффект, но все ж зависит от тестирования, а у нас лабы могут дать максимум 7-8 тыс в сутки, причем с этого количества 30-40% это повторные тесты, отсюда и задавленная статистика.

По тяжёлым случаям статистику не задавишь.
Уже высказывал своё мнение - вряд ли метро даст бОльший эффект, чем набитые харьковские троллейбусы и трамваи. Другое дело, что с открытием магазинов, кафе, парикмахерских ... ездить и контактировать будет заметно большее число людей.
+ народ уже сильно расслабился.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:26

  juristkostya написав:
  ЯЧитатель написав:Очевидно, что "постепенно" это не снижение заразности, а плоды каратнина и социального дистацирования
очевидно, что "карантин" нашего образца не мог затормозить распространение болезни, во всяком случае, в крупных городах. Достаточно заглянуть в любой харьковский троллейбус. А вот потепление и проветривание - реальные факторы снижения заразности.

Реальными источниками распространения в городах могли бы стать: общепит, учебные заведения, всякие салоны/фитнесс, кинотеатры, театры, службы в церквях и другие массовые мероприятия, где люди тесно сидят/стоят 2+ часа в одном помещении. Этим и следовало ограничить карантин.

И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).
На всякий случай мытьё рук :mrgreen: хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.

Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:33

  Puente написав:Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :
Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».

Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:35

Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?


Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вчера Комаровский очень хороший дайджест сделал (информативный интересный), пол передачи о детских болезнях , а потом о короне
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