Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1278127912801281 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Сер 20 тра, 2020 13:46 Starikan написав: Puente написав: Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :

Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить». Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».

Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США). Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).

БЦЖ. В Канаде знакомым делали тест действует ли эта прививка до сих пор, сказали что уровень защиты где-то 85% и мягко намекнули что это очень-очень хорошо.

Вот и смотрите Индия - делают, Бразилия - нет. Италия, Испания - нет, Португалия - да. БЦЖ. В Канаде знакомым делали тест действует ли эта прививка до сих пор, сказали что уровень защиты где-то 85% и мягко намекнули что это очень-очень хорошо.Вот и смотрите Индия - делают, Бразилия - нет. Италия, Испания - нет, Португалия - да. stm

Повідомлень: 2349 З нами з: 04.03.15 Подякував: 62 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:47 Starikan написав: Puente написав: Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :

Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить». Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».

Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США). Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).



Так це само собою - їх медицина все-таки продовжує працездатний період у людини . Але якраз це і є проблемою . Природній відбір погіршується . Причому у всіх поколіннях в результаті ... Так це само собою - їх медицина все-таки продовжує працездатний період у людини . Але якраз це і є проблемою . Природній відбір погіршується . Причому у всіх поколіннях в результаті ... Puente Повідомлень: 3117 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:48 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди). Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).

Будем надеяться что их там протестировали

Будем надеяться что их там протестировали st512 Повідомлень: 777 З нами з: 09.07.13 Подякував: 81 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 13:52 Starikan написав:

И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).

На всякий случай мытьё рук хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.



Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди). И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).На всякий случай мытьё рукхотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).

Строгий, только кто ж его будет контролировать?

Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.



Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости. Строгий, только кто ж его будет контролировать?Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости. _Mykola_ Повідомлень: 3733 З нами з: 09.02.09 Подякував: 531 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 14:14 _Mykola_ написав: Starikan написав:

И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).

На всякий случай мытьё рук хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.



Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди). И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).На всякий случай мытьё рукхотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).

Строгий, только кто ж его будет контролировать?

Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.



Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости. Строгий, только кто ж его будет контролировать?Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости.



Весь час на Швецію дивлюся для порівняння . Підозрюю , що більш-менш режим дистанціювання у них працює - і це найбільше допомагає .

Все останнє в цих карантинах - надлишкове . Метро і інший транспорт без обмежень - дадуть різкий ріст гарантовано . Наскільки це буде небезпечно - може і не дуже . Он наші медики масово хворіють - але переважно все-таки в легкій формі . Групам ризику ( хто сам опасається ) - треба добре думати , щоб не зачепити - тут все одно кожен сам собі режисер ...

Крапельний шлях зараження все-таки достатньо зрозумілий . Весь час на Швецію дивлюся для порівняння . Підозрюю , що більш-менш режим дистанціювання у них працює - і це найбільше допомагає .Все останнє в цих карантинах - надлишкове . Метро і інший транспорт без обмежень - дадуть різкий ріст гарантовано . Наскільки це буде небезпечно - може і не дуже . Он наші медики масово хворіють - але переважно все-таки в легкій формі . Групам ризику ( хто сам опасається ) - треба добре думати , щоб не зачепити - тут все одно кожен сам собі режисер ...Крапельний шлях зараження все-таки достатньо зрозумілий . Puente Повідомлень: 3117 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 366 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1278127912801281 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням st512,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: s0v7a vovakwasov і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 694 , 695 , 696

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6959 1558820

ЛОБ Вів 19 тра, 2020 21:54