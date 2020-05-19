RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1278127912801281

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:46

  Starikan написав:
  Puente написав:Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :
Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».

Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).

БЦЖ. В Канаде знакомым делали тест действует ли эта прививка до сих пор, сказали что уровень защиты где-то 85% и мягко намекнули что это очень-очень хорошо.
Вот и смотрите Индия - делают, Бразилия - нет. Италия, Испания - нет, Португалия - да.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 04.03.15
Подякував: 62 раз.
Подякували: 409 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:47

  Starikan написав:
  Puente написав:Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :
Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».

Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).


Так це само собою - їх медицина все-таки продовжує працездатний період у людини . Але якраз це і є проблемою . Природній відбір погіршується . Причому у всіх поколіннях в результаті ...
Puente
 
Повідомлень: 3118
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).

Будем надеяться что их там протестировали
Зображення
st512
 
Повідомлень: 777
З нами з: 09.07.13
Подякував: 81 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 13:52

  Starikan написав:
И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).
На всякий случай мытьё рук :mrgreen: хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.

Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).

Строгий, только кто ж его будет контролировать?
Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.

Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3733
З нами з: 09.02.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:14

  _Mykola_ написав:
  Starikan написав:
И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали).
На всякий случай мытьё рук :mrgreen: хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.

Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).

Строгий, только кто ж его будет контролировать?
Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.

Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости.


Весь час на Швецію дивлюся для порівняння . Підозрюю , що більш-менш режим дистанціювання у них працює - і це найбільше допомагає .
Все останнє в цих карантинах - надлишкове . Метро і інший транспорт без обмежень - дадуть різкий ріст гарантовано . Наскільки це буде небезпечно - може і не дуже . Он наші медики масово хворіють - але переважно все-таки в легкій формі . Групам ризику ( хто сам опасається ) - треба добре думати , щоб не зачепити - тут все одно кожен сам собі режисер ...
Крапельний шлях зараження все-таки достатньо зрозумілий .
Puente
 
Повідомлень: 3118
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:20

  Starikan написав:
  ЯЧитатель написав:
  freeze написав: В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни.
Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать.

Сравните количество населения в Индии и Италии.

Старикан, возможно Вы забыли, но ровно 2 месяца назад здесь обсуждалось "индийское чудо": миллиард неселение, около 100 больных, нет смертей. Обьясняли это теплом, повышеным иммунитетом из-за антисанитарии и прививками БЦЖ. Сейчас у них 100К+ больных и, как заметил Фриз, в день уже заболевает как в Италии на пике.
P.S. Было так же "турецкое чудо" с нулём заболевших. Тоже обьясняли теплом
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 375
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1429 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:10

  moldashavanin написав:
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?


Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется


Куча это сколько ? На неделе будет 100 000 официально только умерших от коронавируса.

Куча это вероятно от миллиона усопших ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16891
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4193 раз.
Подякували: 6694 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Трамп очень зол на ВОЗ . Опубликовал в Твитере что он подозревает что ВОЗ сотрудничает с Китаем. Я раньше думала как там Китай построил временные больницы и за два месяца их разобрал они что уверены что это не повторится .
Китай зол на Трампа демократы тоже , очень похоже на сговор . Кто поддерживает ВОЗ , в каких штатах самые большие проблемы с болезнью. Чьи СМИ разгоняют шухер по всему миру . Импичмент провалился , решили болячкой наверстать .
Да уж вот как нужно решать свои внутренние проблемы с участием всего мира .
Uppi
 
Повідомлень: 25
З нами з: 22.04.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1278127912801281
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin, Uppi, vadm і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 694, 695, 696
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6959 1558848
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 21:54
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8475)
20.05.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.