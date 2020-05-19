Puente написав:Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною : Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».
Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).
БЦЖ. В Канаде знакомым делали тест действует ли эта прививка до сих пор, сказали что уровень защиты где-то 85% и мягко намекнули что это очень-очень хорошо. Вот и смотрите Индия - делают, Бразилия - нет. Италия, Испания - нет, Португалия - да.
Puente написав:Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною : Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».
Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).
Так це само собою - їх медицина все-таки продовжує працездатний період у людини . Але якраз це і є проблемою . Природній відбір погіршується . Причому у всіх поколіннях в результаті ...
Starikan написав: И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали). На всякий случай мытьё рук хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.
Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).
Строгий, только кто ж его будет контролировать? Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.
Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости.
Starikan написав: И, конечно, строгий масочный режим в общественном транспорте и торговле (возможно, какие-то ограничения в числе людей, но их и сейчас практически не соблюдали). На всякий случай мытьё рук хотя уже давно стало известно, что вероятность заразиться таким способом ничтожно мала по сравнению с воздушно-капельным.
Всё, что на улице: открытые рынки, парки, да и просто сама улица - сравнительно безопасно (если, конечно, не стоять в толпе или тесной очереди).
Строгий, только кто ж его будет контролировать? Уже и в магазин/аптеку и т.д. где есть "строгий" масочный режим, вильнолюди ходят без масок или с маской на бороде.
Воздушно-капельный в вагоне метро и на переходах между ветками в часы пик это основное, что даст очень хороший прирост заболеваемости.
Весь час на Швецію дивлюся для порівняння . Підозрюю , що більш-менш режим дистанціювання у них працює - і це найбільше допомагає . Все останнє в цих карантинах - надлишкове . Метро і інший транспорт без обмежень - дадуть різкий ріст гарантовано . Наскільки це буде небезпечно - може і не дуже . Он наші медики масово хворіють - але переважно все-таки в легкій формі . Групам ризику ( хто сам опасається ) - треба добре думати , щоб не зачепити - тут все одно кожен сам собі режисер ... Крапельний шлях зараження все-таки достатньо зрозумілий .
freeze написав: В Индии заболевают в день уже примерно столько сколько на самом пике было в широко обсуждавшейся в мировых СМИ Италии, хотя про Индию все молчат.
Фриз, Вы же помните - в тепле вирус умирает + люди в Индии, привыкшие к антисанитарии, тоже не заболевают. И да, если вдруг в Индии кто-то единично заболеет, то смерей там не будет, а всё в лёгкой форме - у них же железный иммунитет и небольшая продолжительность жизни. Стебусь, конечно. Про Индию молчат - надо новую сказку придумать.
Сравните количество населения в Индии и Италии.
Старикан, возможно Вы забыли, но ровно 2 месяца назад здесь обсуждалось "индийское чудо": миллиард неселение, около 100 больных, нет смертей. Обьясняли это теплом, повышеным иммунитетом из-за антисанитарии и прививками БЦЖ. Сейчас у них 100К+ больных и, как заметил Фриз, в день уже заболевает как в Италии на пике. P.S. Было так же "турецкое чудо" с нулём заболевших. Тоже обьясняли теплом
Трамп очень зол на ВОЗ . Опубликовал в Твитере что он подозревает что ВОЗ сотрудничает с Китаем. Я раньше думала как там Китай построил временные больницы и за два месяца их разобрал они что уверены что это не повторится . Китай зол на Трампа демократы тоже , очень похоже на сговор . Кто поддерживает ВОЗ , в каких штатах самые большие проблемы с болезнью. Чьи СМИ разгоняют шухер по всему миру . Импичмент провалился , решили болячкой наверстать . Да уж вот как нужно решать свои внутренние проблемы с участием всего мира .