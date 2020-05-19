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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1279128012811282 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 36 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 46 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 11 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 34 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 12 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 37 Всього голосів : 222 Додано: Сер 20 тра, 2020 16:49 freeze написав: Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.

Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда. Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.



Ага .. напиши в СМИ и все начнут пускать розовые сопли . Ах , ужа и трагедия .

Про фермеров из Одессы кто-то вспоминал ? Ага .. напиши в СМИ и все начнут пускать розовые сопли . Ах , ужа и трагедия .Про фермеров из Одессы кто-то вспоминал ? moldashavanin

Повідомлень: 597 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 16:56 freeze написав: moldashavanin написав: freeze написав: Куча это сколько ? На неделе будет 100 000 официально только умерших от коронавируса.



Куча это вероятно от миллиона усопших ? Куча это сколько ? На неделе будет 100 000 официально только умерших от коронавируса.Куча это вероятно от миллиона усопших ?



Фигня это 100 000 . мы жертвуем миллионами рад цивилизации . Чет-то никто не возмущался Фигня это 100 000 . мы жертвуем миллионами рад цивилизации . Чет-то никто не возмущался



Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.

Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда. Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.

Статистика накручена , по всей Европе идут расследования что всем ставили нужный диагноз . У нас думаю далеко не ушли . Скорее всего смертей было бы столько же . Статистика накручена , по всей Европе идут расследования что всем ставили нужный диагноз . У нас думаю далеко не ушли . Скорее всего смертей было бы столько же . Uppi Повідомлень: 26 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:31 У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты, – написал Нурмагомедов.



Ранее Хабиб обратился к мусульманам с просьбой не ходить на праздничный намаз из-за коронавируса. Спортсмен отметил, что болезнь серьезно затронула в том числе его семью. По словам Нурмагомедова, 20 его родственников лежало в реанимации. Также известно, что в тяжелом состоянии находится отец бойца Абдулманап Нурмагомедов. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8612 З нами з: 18.06.08 Подякував: 19 раз. Подякували: 617 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34 moldashavanin написав: Trast написав: А де сектанти пандемii поділися?

Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?



Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов

методичка в товарищей паникеров не меняется Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча труповметодичка в товарищей паникеров не меняется

Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем? Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11414 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6822 раз. Подякували: 3053 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:36 freeze написав: Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.

Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда. Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.

"Повоняли и успокоились"



Уже все забыли про тот боинг "Повоняли и успокоились"Уже все забыли про тот боинг Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11414 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6822 раз. Подякували: 3053 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 тра, 2020 17:40 Вкладчик1234 написав: moldashavanin написав:

Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов

методичка в товарищей паникеров не меняется Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча труповметодичка в товарищей паникеров не меняется

Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем? Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем?



Тут пахнет паникой ! так хочется попилить деньжат а народ не ведется на это .

нужно срочно что-то придумать , новую страшилку ! Тут пахнет паникой ! так хочется попилить деньжат а народ не ведется на это .нужно срочно что-то придумать , новую страшилку ! moldashavanin

Повідомлень: 597 З нами з: 22.07.11 Подякував: 214 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1279128012811282 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6959 1558872

ЛОБ Вів 19 тра, 2020 21:54