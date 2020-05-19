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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:49
freeze написав:
Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.
Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.
Ага .. напиши в СМИ и все начнут пускать розовые сопли . Ах , ужа и трагедия .
Про фермеров из Одессы кто-то вспоминал ?
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moldashavanin
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:56
freeze написав: moldashavanin написав: freeze написав:
Куча это сколько ? На неделе будет 100 000 официально только умерших от коронавируса.
Куча это вероятно от миллиона усопших ?
Фигня это 100 000 . мы жертвуем миллионами рад цивилизации . Чет-то никто не возмущался
Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.
Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.
Статистика накручена , по всей Европе идут расследования что всем ставили нужный диагноз . У нас думаю далеко не ушли . Скорее всего смертей было бы столько же .
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Uppi
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:31
У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты, – написал Нурмагомедов.
Ранее Хабиб обратился к мусульманам с просьбой не ходить на праздничный намаз из-за коронавируса. Спортсмен отметил, что болезнь серьезно затронула в том числе его семью. По словам Нурмагомедова, 20 его родственников лежало в реанимации. Также известно, что в тяжелом состоянии находится отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34
moldashavanin написав:
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?
Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется
Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:36
freeze написав:
Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.
Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.
"Повоняли и успокоились"
Уже все забыли про тот боинг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:40
Вкладчик1234 написав: moldashavanin написав:
Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется
Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем?
Тут пахнет паникой ! так хочется попилить деньжат а народ не ведется на это .
нужно срочно что-то придумать , новую страшилку !
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moldashavanin
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ЛОБ
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