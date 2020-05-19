RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1279128012811282

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:49

  freeze написав:Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.
Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.


Ага .. напиши в СМИ и все начнут пускать розовые сопли . Ах , ужа и трагедия .
Про фермеров из Одессы кто-то вспоминал ?
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 22.07.11
Подякував: 214 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:56

  freeze написав:
moldashavanin написав:
  freeze написав:Куча это сколько ? На неделе будет 100 000 официально только умерших от коронавируса.

Куча это вероятно от миллиона усопших ?


Фигня это 100 000 . мы жертвуем миллионами рад цивилизации . Чет-то никто не возмущался


Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.
Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.

Статистика накручена , по всей Европе идут расследования что всем ставили нужный диагноз . У нас думаю далеко не ушли . Скорее всего смертей было бы столько же .
Uppi
 
Повідомлень: 26
З нами з: 22.04.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:31

У меня в селе разом пневмонией более 500 человек заболели, 11 умерло, и еще десятки людей в больнице с моего одного села. В соседнем селе за ночь 14 человек умерло, не успевали хоронить. Извини, что не такой умный, как ты, – написал Нурмагомедов.

Ранее Хабиб обратился к мусульманам с просьбой не ходить на праздничный намаз из-за коронавируса. Спортсмен отметил, что болезнь серьезно затронула в том числе его семью. По словам Нурмагомедова, 20 его родственников лежало в реанимации. Также известно, что в тяжелом состоянии находится отец бойца Абдулманап Нурмагомедов.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8615
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:34

  moldashavanin написав:
Trast написав:А де сектанти пандемii поділися?
Freez, STM та їнщї, цікаво , а що ви зараз будете казати, коли захворюванність Ковідом у нас тільки набирає обертів, а Карантит вже скасовують?


Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется

Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6822 раз.
Подякували: 3053 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:36

  freeze написав:Да ладно, на сбитом иранцами Боинге было 15 украинцев, на тему их гибели в нашем интернете и СМИ были сотни тысяч постов с возмущениями и сочуствиями.
Тут уже под 600 умерло, и все стало вдруг ерундой. Все стали резко говорить какая ерунда.

"Повоняли и успокоились"

Уже все забыли про тот боинг
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11415
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6822 раз.
Подякували: 3053 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:40

  Вкладчик1234 написав:
  moldashavanin написав:
Вот-вот-вот-вот-вот скоро-скоро-скоро-скоро будет пик эпидемии и куча трупов
методичка в товарищей паникеров не меняется

Что тут, "new-АТО" продолжается? Бюджеты пилятся? Куда смс отправить? На что сейчас собираем? :)


Тут пахнет паникой ! так хочется попилить деньжат а народ не ведется на это .
нужно срочно что-то придумать , новую страшилку !
moldashavanin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 22.07.11
Подякував: 214 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:01

В штате Нью-Йорк официально переболели-болеют коронавирусом практически 2 % населения - печать, справка о болезни.
Правда, при этом в штате 29 тысяч умерло от коронавируса, но то такое, с кем не бывает.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 тра, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 16894
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4193 раз.
Подякували: 6694 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:44

https://aillarionov.livejournal.com/1180056.html
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3410
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.
В обоих случаях, читать его смысла нет.
juristkostya
 
Повідомлень: 2948
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:07

  stm написав:
  Starikan написав:
  Puente написав:Вичитав у одного кадра цікавий пассаж про медичні системи і їх ефективність в боротьбі з короною :
Можливо, «секрет успіху» багатьох нацсистем охорони здоров'я на Сході, Півночі і на Півдні просто в тому, що вони неефективні - тобто лікувати не лікують, але, щонайменше, не вбивають пацієнтів (або вбивають, але по мінімуму). А ось з чіпких лап надефективних західних систем «охорони здоров'я» більшості обивателів цих країн, на жаль, не вирватися: «залиш надію всяк , що туди входить».
Бред. Имею ряд примеров родственников и друзей, которые существенно улучшили свое здоровье благодаря проживанию и лечению в США/Израиле. Речь, конечно, идет о тяжелых заболеваниях (и хороших страховках в США).
БЦЖ. В Канаде знакомым делали тест действует ли эта прививка до сих пор, сказали что уровень защиты где-то 85% и мягко намекнули что это очень-очень хорошо.
Вот и смотрите Индия - делают, Бразилия - нет. Италия, Испания - нет, Португалия - да.

Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
2
 
Повідомлень: 17285
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2729 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1279128012811282
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: foxluck, liliya_logical і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6960 1558978
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 18:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.