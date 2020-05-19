Додано: Сер 20 тра, 2020 18:01

В штате Нью-Йорк официально переболели-болеют коронавирусом практически 2 % населения - печать, справка о болезни.

Правда, при этом в штате 29 тысяч умерло от коронавируса, но то такое, с кем не бывает.

Востаннє редагувалось freeze в Сер 20 тра, 2020 18:51, всього редагувалось 1 раз.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.