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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1280128112821283

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 222
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
36
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
46
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
11
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
12
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
37
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:49

  juristkostya написав:Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.
В обоих случаях, читать его смысла нет.

По существу приведённых им фактов возражения есть?
Где он соврал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:51

  Starikan написав:Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:29

  stm написав:
  Starikan написав:Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.

Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? ;)

Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:49

  stm написав:
  Starikan написав: Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.
Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении? ;)

Вы у меня давно в игноре, поэтому не отвечу. Троллей не кормлю.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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