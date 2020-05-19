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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:49
juristkostya написав:
Илларионова пробовал читать в 2014-м, быстро понял, что он то ли гонится за скандальными рейтингами, то ли изначально и искренне неадекватен.
В обоих случаях, читать его смысла нет.
По существу приведённых им фактов возражения есть?
Где он соврал?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:29
stm написав: Starikan написав:
Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.
Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении?
Не видел данные по Мюнхену и Берлину.
Если у Вас есть, приведите, пожалуйста.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:36
В стране свирепствует вирус , а у нас в Киеве не в старом доме лифты дополнительно никто не моет . Спускалась в лифте , поймала на мысли почему не заблокирована функция приема пассажиров на этажах . В парк нельзя , везде в маске . А такие простые вещи не делаются .
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:49
stm написав: Starikan написав:
Я (и предыдущий пост) о лечении, вы - о прививках.
Ок, о лечении так о лечении, почему надежная система Германии в Мюнхене и Берлине имеет различный % смертности от короны. Система Берлина на Ваш тонкий взгляд лучше в лечении?
Вы у меня давно в игноре, поэтому не отвечу. Троллей не кормлю.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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